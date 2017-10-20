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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Океанрыбфлот" подтягивает приморцев
АО «ВО Дальинторг» входит в группу компаний «Аква-Ресурсы», контролируемую Русланом КОНДРАТОВЫМ (в свое время возглавлял «Дальинторг»).
Вслед за «Дальинторгом» камчатские рыбопромышленники готовятся поглотить еще один рыбодобывающий актив г-на Кондратова - рыболовецкий колхоз «Огни Востока». Руслан Кондратов владел 68,46% капитала колхоза до апреля 2017 года, в настоящее время основными владельцами «Огней Востока» являются пять физических лиц, в том числе тот же Сергей Берлинский, которому принадлежит 24,03% капитала.
Приморские активы интересны прежде всего наличием квот на вылов минтая и сельди. Участники рынка оценивают обе приморские компании в $60 млн. По данным деловой газеты «Золотой Рог», вырученные от продажи средства г-н Кондратов может направить на проект строительства балкерного терминала в Хасанском районе.
Досье «Дальневосточного капитала»: 32,6163% акций ПАО «Океан- рыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143% акций являются член Совета Федерации от Камчатского края Валерий ПОНОМАРЕВ и ДЕ ЕН ТЯК соответственно. В настоящее время флот «Океанрыбфлота» насчитывает 14 больших морозильных траулеров и четыре транспортных судна.
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