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20 Октября 2017, 09:35 | Компании |

"Океанрыбфлот" подтягивает приморцев

Акционеры ПАО "Океанрыбфлот" (Петропавловск-Камчатский, четвертая по объемам рыбодобывающая компания России) на внеочередном собрании в сентябре одобрили присоединение к компании АО "Внешнеэкономическое объединение Дальинторг" (Владивосток), конечным бенефициаром которого является Сергей БЕРЛИНСКИЙ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

АО «ВО Дальинторг» входит в группу компаний «Аква-Ресурсы», контролируемую Русланом КОНДРАТОВЫМ (в свое время возглавлял «Дальинторг»).

Вслед за «Дальинторгом» камчатские рыбопромышленники готовятся поглотить еще один рыбодобывающий актив г-на Кондратова - рыболовецкий колхоз «Огни Востока». Руслан Кондратов владел 68,46% капитала колхоза до апреля 2017 года, в настоящее время основными владельцами «Огней Востока» являются пять физических лиц, в том числе тот же Сергей Берлинский, которому принадлежит 24,03% капитала.

Приморские активы интересны прежде всего наличием квот на вылов минтая и сельди. Участники рынка оценивают обе приморские компании в $60 млн. По данным деловой газеты «Золотой Рог», вырученные от продажи средства г-н Кондратов может направить на проект строительства балкерного терминала в Хасанском районе.

Досье «Дальневосточного капитала»: 32,6163% акций ПАО «Океан- рыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143% акций являются член Совета Федерации от Камчатского края Валерий ПОНОМАРЕВ и ДЕ ЕН ТЯК соответственно. В настоящее время флот «Океанрыбфлота» насчитывает 14 больших морозильных траулеров и четыре транспортных судна.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: Океанрыбфлот 


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