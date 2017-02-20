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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 2, 2017
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21 Февраля 2017, 16:45 | Компании
ООО "Новый дом" стало первым резидентом Свободного порта на Камчатке
В соответствии с инвестиционным соглашением в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ) в Камчатском крае, заключенным с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), компания планирует строительство современного гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском, аналогов которому на полуострове нет.
Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана ГЕРАСИМОВА. По ее словам, инвестор уже приступил к строительству. «Согласно бизнес-плану, на первом этапе резидент возведет девятиэтажную гостиницу и конференц-зал, а в перспективе он планирует создать многофункциональный комплекс, в структуру которого войдут деловой центр, туристические, спортивные и культурные объекты. Общая стоимость первого этапа заявлена в размере 650 млн рублей. Реализован проект будет за счет собственных средств инициатора», - рассказала Оксана Герасимова.
Теги: Новый дом свободный порт
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