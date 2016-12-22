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"Ренова" вывела Аметистовый ГОК на полную мощность
С сентября 2015 года до мая текущего года ГОК извлек 2 тонны золота, из них 1 тонну - в феврале - апреле. При этом производительность в первом квартале 2016 года в сравнении с четвертым кварталом прошлого увеличилась на 55%.
Минерально-сырьевая база месторождения составляет 51,8 тонны запасов золота и 177,8 тонны серебра, потенциал прироста запасов и ресурсов оценивается как минимум в 50 тонн.
Как сообщалось, в апреле 2016 года ГОКу «Аметистовое» присвоен статус регионального инвестиционного проекта, предусматривающий льготный режим налогообложения в части НДПИ и налога на прибыль сроком до 10 лет.
«Золото Камчатки» 25 сентября 2015 года официально запустило Аметистовый ГОК на одноименном месторождении мощностью 600 тысяч тонн руды в год, объем инвестиций в него оценивается в 11,3 млрд рублей, предстоящих - до 2018 года - еще в 9 млрд.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений Камчатки с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. Запасы золота на Аметистовом - 51,8 тонны золота и 177,8 тонны серебра, потенциал прироста запасов и ресурсов оценивается как минимум в 50 тонн; на Бараньевском - 30,1 тонны, на Мелетойваяме - 27,6 тонны, Ветроваяме - 7,7 тонны, Кумроче - 30 тонн.
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