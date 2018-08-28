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15 Апреля 2016, 18:57 | Компании
В Якутии "Колмар" в 2015 году увеличил угледобычу в 2,3 раза
Угледобывающая компания "Колмар" в 2015 году увеличила добычу угля до 2,8 млн тонн, превысив прогноз, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании Сергей ЦИВИЛЕВ.
«В 2015 году мы перевыполнили обязательства, которые мы как менеджмент брали перед акционерами, закрыв год с объемом добычи 2,8 млн тонн», - сказал он.
В октябре прошлого года компания прогнозировала, что добыча угля в 2015 году превысит 2,4 млн тонн.
При этом, по данным на официальном сайте компании, в 2014 году ее предприятия добыли 1,2 млн тонн угля. Таким образом, добыча в 2015 году выросла в 2,3 раза.
«В планах добычи 2016 года стоит 4,3 млн тонн угля, и мы уже видим по факту января, что эти планы полностью подтверждаются», - добавил гендиректор.
Теги: угледобыча Колмар
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