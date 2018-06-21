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В 2016 году на юге Якутии будут добыты первые тонны железной руды проекта "Тимир"
Последнее по времени серьезное обсуждение вопросов реализации Схемы-2020 состоялось в марте на совещании у вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича с участием руководства ключевых федеральных министерств и крупнейших компаний страны. Со стороны республики в заседании участвовали президент Якутии Егор БОРИСОВ, председатель правительства Галина ДАНЧИКОВА, а также ряд профильных министров.
Вопросы практического взаимодействия республики и компании ЕВРАЗ, реализующей этот проект, были рассмотрены уже в Якутске на встрече вице-президента по крупным проектам, руководителя дивизиона «Руда» Марата АТНАШЕВА и Галины Данчиковой, сообщает пресс-служба правительства РС(Я).
Как заявил в ходе заседания Марат Атнашев, входящие в проект «Тимир» железорудные месторождения Южной Якутии являются для холдинга ЕВРАЗ стратегическим активом. По оценке специалистов компании, уже в ближайшие годы из-за истощения разрабатываемых в настоящее время месторождений входящий в состав ЕВРАЗа Западно-Сибирский металлургический комбинат начнет испытывать нехватку сырья.
В связи с этим компания планирует реализовать в период с 2014 по 2017 годы первый этап освоения месторождения Таежного. Итогом проведенной работы должна стать добыча 3 млн тонн руды в год. На месторождении будет построен ГОК для первичного обогащения руды методом сухой сепарации. Сухая магнитная сепарация дробленых магнетитовых руд давно доказала свою экономическую выгоду и широко применяется на многих горно-обогатительных комбинатах.
Строительные работы на ГОКе «Таежный» начнутся во II квартале 2015 года. Пуск комбината в строй планируется в IV квартале 2016 года, а выход на проектную мощность намечен на I квартал 2017 года. Общая сумма инвестиций в проект составит ориентировочно 6,3 млрд рублей.
Благодаря этому в Нерюнгринском районе Якутии будет создано свыше 1 000 новых рабочих мест. При этом члены делегации компании ЕВРАЗ особо подчеркнули, что персонал Таежного ГОКа будет набираться в первую очередь из числа местных жителей.
На втором этапе освоения месторождения железных руд Таежного компания планирует нарастить добычу до 16 млн тонн в год. Объем инвестиций сейчас оценивается в 53 млрд рублей. А количество рабочих мест на ТГОКе увеличится до 4 000. Дальнейшее наращивание мощностей будет происходить за счет разработки соседнего месторождения Десовского.
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