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ВЭБ реструктурировал задолженность компании "Эльгауголь"
Кредитные средства будут направлены на погашение текущих обязательств компании перед банком, что позволит продлить сроки погашения задолженности до второго квартала 2022 года, сообщает пресс-служба банка.
Условия реструктуризации долга ООО «Эльгауголь» были одобрены на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка в июле 2017 года.
«Банк принял решение о реструктуризации задолженности заемщика и продлил срок погашения обязательств по проекту освоения Северо-Западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения, принимая во внимание значимость проекта для развития отрасли, а также в целях обеспечения возвратности ранее предоставленных средств, - отметил первый заместитель председателя Внешэкономбанка - член правления Дмитрий КУРДЮКОВ. - Новая стратегия банка не предполагает участие ВЭБа в финансировании проектов горнодобывающей отрасли. Новая бизнес-модель предусматривает концентрацию усилий банка на поддержке наиболее важных направлений российской экономики: инфраструктуры, промышленности высоких переделов, высокотехнологичного экспорта. В этих сегментах мы должны будем играть ключевую роль».
«С подписанием соглашения с Внешэкономбанком группа «Мечел» завершила процесс реструктуризации долга с российскими банками. Разработка Эльгинского месторождения - наш ключевой инвестиционный проект, который мы продолжим развивать совместно с Газпромбанком», - прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег КОРЖОВ.
Напомним, в 2013 году ВЭБ предоставил ООО «Эльгауголь» бридж-кредит на сумму $150 млн в целях финансирования проекта «Освоение Северо-Западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения в Республике Саха (Якутия)», впоследствии реализация проекта была приостановлена.
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