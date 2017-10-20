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"АЛРОСА" подбирается к Верхне-Мунскому
До конца года с нового месторождения компания планирует вывезти в общей сложности 75 тысяч тонн руды. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Вся перевезенная руда будет обработана на обогатительной фабрике №12 Удачнинского ГОКа. Специалисты подтвердят содержание в ней алмазов и отработают технологию обогащения. Это необходимо для запуска месторождения в промышленную эксплуатацию, начало которой запланировано на 2018 год.
В настоящее время также продолжаются работы по обустройству технологического проезда от Удачнинского ГОКа до месторождения: устанавливаются временные дорожные знаки, ведется отсыпка дорожного полотна, формирующего верхнее строение дороги, завозятся антигололедные материалы.
Компании «АЛРОСА» одобрена субсидия на развитие инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию «алмазодобывающего предприятия на базе Верхне-Мунского рудного поля» в размере 8,5 млрд рублей. Средства выделены на создание технологического проезда от города Удачного до Верхне-Мунского месторождения общей протяженностью 150 км.
После выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 млн тонн руды в год. Это на сегодняшний день крупнейший инвестиционный проект «АЛРОСА». Само Верхне-Мунское месторождение находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная». Их совокупные запасы составляют 64,8 млн тонн руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну - в общей сложности 38,4 млн карат. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года.
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