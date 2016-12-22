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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Верхне-Мунское рудное поле получит господдержку
Средства пойдут на создание необходимого для освоения месторождения технологического проезда от города Удачного до Верхне-Мунского месторождения общей протяженностью 150 км. Соответствующее решение принято на заседании правительства России.
Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, инвестиционный проект реализуется с 2015 года, планируемый объем частных вложений составляет 62,98 млрд рублей.
«На 1 рубль бюджетных вложений проект дает 7,4 рубля частных инвестиций. Более того - от проекта в течение 10 лет поступят налоги и взносы объемом 46,4 млрд рублей. Таким образом, государственные инвестиции окупятся за 10 лет более чем 5 раз», - подчеркнул министр.
Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2019 год (проектная мощность - 3 млн тонн руды в год). Балансовые запасы алмазов оцениваются в объеме 38,3 млн карат. Срок освоения месторождения - до 2043 года.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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