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ВЭБ-лизинг и авиакомпания "Якутия" договорились
Договор лизинга, в соответствии с которым были поставлены два первых самолета Sukhoi Superjet-100 был заключен между ВЭБ-лизинг и авиакомпанией «Якутия» еще в ноябре 2012 года. Авиакомпания стала одним из стартовых заказчиков по программе SSJ-100, на деле доказав возможность эксплуатации отечественного самолета в сложных климатических условиях.
Изменение курса валют привело к существенному ухудшению экономики эксплуатации SSJ-100, так как арендные платежи по договору авиакомпания осуществляла в долларах США. Проведенная реструктуризация сделки с номинированием арендных платежей в рублях позволяет авиакомпании «Якутия» продолжить эксплуатацию воздушных судов на выгодных условиях, что поддерживает региональные перевозки авиакомпании.
«Мы рады достижению консенсуса и настроены на дальнейшее сотрудничество с авиакомпанией. Подписанное соглашение в полной мере отражает стратегию ВЭБ-лизинг: мы поддерживаем отечественных производителей и способствуем развитию транспортной инфраструктуры в регионах», - комментирует Юрий ГАЙЧЕНЯ, исполняющий обязанности Генерального директора АО ВЭБ-лизинг.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО ВЭБ-лизинг с 2008 года входит в группу Внешэкономбанка. Компания является стратегической частью группы ВЭБ и осуществляет поддержку отечественной экономики с помощью инструментов лизинга. Основными направлениями деятельности компании является лизинг современных воздушных судов, высокотехнологичного оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. С 2009 года АО «ВЭБ-лизинг» является лидером российской лизинговой отрасли в терминах объема нового бизнеса, а с первого полугодия 2012 года - и по чистому лизинговому портфелю. С 2013 года АО ВЭБ-лизинг является лидером в сегменте лизинга автотранспорта и лизинга для малого бизнеса.
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