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Инфраструктуру для Дражного поддержат субсидиями
Как сообщает Минвостокразвития, строительство новой ВЛ 35 кВ Нера-Ольчан-ЗИФ обеспечит бесперебойное электроснабжение действующего предприятия, его дальнейшее развитие, в том числе строительство второй очереди комбината, а также будет способствовать увеличению производственных мощностей с 700 тысяч до 1900 тысяч тонн руды в год и позволит создать более 100 рабочих мест к 2022-2023 годам.
Протяженность линии составит 90 км. Финансирование будет выделено в рамках перераспределения средств из-за замены объекта инфраструктуры: инвестор попросил передать средства, выделенные на реконструкцию участка автодороги на строительство ВЛ-35 кВ - ПС-35/6 кВ. Сейчас энергоснабжение ГОКа осуществляется двумя линиями электропередач: Нера-Нелькан и Нера-Дражный. Обе ЛЭП, построенные в 1952 и 1986 году, находятся в ветхом состоянии.
ПАО «Высочайший» (GV Gold) в 2018 году планирует произвести на Тарынском ГОКе, на базе месторождения Дражное в Якутии, до 3 тонн золота. Горные работы на месторождении Дражное ведутся открытым способом с февраля 2017 года. В декабре 2017 года предприятие вышло на проектный показатель по сквозному извлечению золота, которое составило 94,42% при плановом - 93,51%.
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