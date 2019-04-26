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26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
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26 Апреля 2019, 13:30 | Компании |
ЯТЭК увеличила чистую прибыль на 22%
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, входит в группу "Сумма") в 2018 году получило 716,306 млн рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 21,5% больше, чем в 2017 году
Сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.
Выручка компании снизилась на 4,8% - до 5,87 млрд рублей. В частности, снизился доход от реализации природного газа (на 2%, до 2,857 млрд рублей) и от реализации продуктов переработки (на 39%, до 890 млн рублей). При этом выросла выручка от реализации газового конденсата (в 1,5 раза, до 1,645 млрд рублей).
Себестоимость также снизилась - на 20,4%, до 2,338 млрд рублей. В частности, на сырье и материалы компания затратила в 1,8 раза меньше, чем годом ранее - 674 млн рублей.
Теги: ЯТЭК
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