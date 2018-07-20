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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Августа, 23:53 |
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ВТБ поддерживает золотодобычу Магаданской области
В подтверждение выбранной стратегии произошли структурные изменения кредитно-документарного портфеля. Удельный вес золотодобывающей отрасли вырос в 2,6 раза и составил 35,8% от общего объема портфеля. Добыча полезных ископаемых является ведущей отраслью региона, и ВТБ также поддерживает сопровождающие эту отрасль направления, кредитуя геологоразведку (2,7%) и учреждения электроэнергетики (3,3%). Наравне с этим ведущая отрасль портфеля - торговля - остается стабильной, сохраняя свою долю в размере 40%.
«ВТБ всегда с большим интересом участвует в значимых проектах, поддерживая основные направления экономики Магаданской области. Мы стремимся развивать и бизнес наших клиентов, и развиваться сами, постоянно предлагая новые финансовые решения, способствующие эффективному взаимодействию», - комментирует достигнутые результаты руководитель дирекции банка ВТБ по Магаданской области Евгений ЯНКОВ.
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