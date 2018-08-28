Вечный металл защитят от рисков

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 31 Августа, 22:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
31.08 |
С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам
31.08 |
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы
31.08 |
Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
31.08 |
Альфа-Банк и Хабаровский военно-исторический музей отреставрировали "Катюшу"
31.08 |
Владивосток может спасти только спецпрограмма реновации жилого фонда
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
31 Августа 2018, 18:51 | Финансы

Вечный металл защитят от рисков

Очередная ежегодная конференция "Майнекс - Дальний Восток" состоялась в Магадане

В столице Колымы она проходит с 2015 года при поддержке губернаторов Магаданской области, Чукотки и Якутии, а также при содействии региональных властей и компаний дальневосточных субъектов Российской Федерации.

В работе конференции, которая длилась три дня, приняли участие около трехсот делегатов из России и из-за рубежа. Для них была организована программа семинаров, мастер-классов и круглых столов по тематике, связанной с финансированием и развитием горно-геологических производств Дальнего Востока России. На дискуссионных площадках представлено более тридцати докладов, посвященных перспективам развития горнодобывающей отрасли ДФО.

Корреспондент «Дальневосточного капитала» принял участие в семинаре, организованном для недропользователей Сбербанком. Темы обсуждения здесь были более чем актуальными: разговор шел о прогнозах на рынке драгоценных металлов, покупке у горняков золота, а также управлении ценовыми рисками, что в условиях работы отрасли является одним из главных факторов.

По словам старшего сейлза Департамента глобальных рынков Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка) Павла СПИЦЫНА, для крупнейшего финансового учреждения страны конференция «Майнекс» давно стала традиционной площадкой для общения с недропользователями, где не просто происходят встречи с партнерами, и идет обмен знаниями, но и вырабатываются новые подходы к финансированию отрасли.

Сбербанк сотрудничает с колымскими золотопромышленниками по вопросам покупки драгметалла и хеджирования ценовых рисков, финансирует компании. Это базовые продукты, которые наиболее востребованы.

Рынок драгоценных металлов нестабилен в цене. Как компании могут подстраховаться от убытков в таком случае? Это один из наиболее острых вопросов для золотодобытчиков. «В настоящий момент ситуация вполне рабочая, а непредвиденные скачки цен на золото - это то, с чем мы работаем. Мы предлагаем компаниям определенность в плане цены посредством использования инструментов хеджирования, - поясняет Павел Спицын. - Это позволяет зафиксировать цену, согласно текущему уровню на рынке, и с ней компания может работать в течение заданного периода. Предприятие самостоятельно определяет срок хеджирования - месяц, полгода, сезон, пять лет. Если компания реализует инвестиционные программы, ей важно зафиксировать цену на длительный срок. Это расчетный инструмент, не предполагающий поставку золота в банк или его покупку. Если мы зафиксировали определенную цену, и на рынке она упала, то банк компенсирует разницу компании. Если цена выросла, то компания оплачивает разницу банку, но продает золото по рыночным ценам.»

Сбербанк является одним из лидеров по покупке металла у недропользователей. Банк выстраивает с золотодобытчиками долгосрочные отношения, начиная с простых продуктов, переходит к более сложным структурированным предложениям.

Банк с помощью хеджирования снимает с компаний риски ценовой неопределенности. У клиентов банка имеется возможность получать актуальную информацию о текущих тенденциях на рынке драгоценных металлов на ежедневной основе. «Участие в любой конференции - это для банка повышение активности на территории. На производственной карте региона появляются новые имена, новые проекты, и нам есть что предложить компаниям, - говорит специалист Сбербанка. - Главное, мы располагаем целым комплексом продуктов, которые могут быть полезны на самых разных стадиях становления предприятия. И чем раньше мы можем зайти в проект, тем больше получим информации, тем качественнее можно будет оценить риски банка и компании и установить партнерские отношения по финансированию.»

На нынешней конференции много вопросов было посвящено перспективам добычи цветных металлов. Отрасль уходит от монометаллического производства и переходит к диверсификации. Медь, цинк, олово и другие металлы также являются предметом сделок хеджирования Сбербанка на Дальнем Востоке. На нынешнем «Майнексе» этим темам была посвящена отдельная сессия, что позволяет надеяться, что и на Колыме вскоре появится новое направление в работе отрасли.

Досье «Дальневосточного капитала»: «Майнекс Дальний Восток» с 2008 года проходит в городах Сибири и Дальнего Востока, признанных центрами разведки и добычи драгоценных и цветных металлов, а также твердых полезных ископаемых.

Фото Павла Жданова

Ольга ЛОПАТНИКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

 

Теги: МАЙНЕКС  sberbank cib 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:02
Ресторанный бизнес с опорой на своих В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона
статьи раздела
Территория
17 Июля 2018, 13:00
Узнаваемый бренд региона В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика