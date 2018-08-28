|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Августа, 22:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Вечный металл защитят от рисков
В столице Колымы она проходит с 2015 года при поддержке губернаторов Магаданской области, Чукотки и Якутии, а также при содействии региональных властей и компаний дальневосточных субъектов Российской Федерации.
В работе конференции, которая длилась три дня, приняли участие около трехсот делегатов из России и из-за рубежа. Для них была организована программа семинаров, мастер-классов и круглых столов по тематике, связанной с финансированием и развитием горно-геологических производств Дальнего Востока России. На дискуссионных площадках представлено более тридцати докладов, посвященных перспективам развития горнодобывающей отрасли ДФО.
Корреспондент «Дальневосточного капитала» принял участие в семинаре, организованном для недропользователей Сбербанком. Темы обсуждения здесь были более чем актуальными: разговор шел о прогнозах на рынке драгоценных металлов, покупке у горняков золота, а также управлении ценовыми рисками, что в условиях работы отрасли является одним из главных факторов.
По словам старшего сейлза Департамента глобальных рынков Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка) Павла СПИЦЫНА, для крупнейшего финансового учреждения страны конференция «Майнекс» давно стала традиционной площадкой для общения с недропользователями, где не просто происходят встречи с партнерами, и идет обмен знаниями, но и вырабатываются новые подходы к финансированию отрасли.
Сбербанк сотрудничает с колымскими золотопромышленниками по вопросам покупки драгметалла и хеджирования ценовых рисков, финансирует компании. Это базовые продукты, которые наиболее востребованы.
Рынок драгоценных металлов нестабилен в цене. Как компании могут подстраховаться от убытков в таком случае? Это один из наиболее острых вопросов для золотодобытчиков. «В настоящий момент ситуация вполне рабочая, а непредвиденные скачки цен на золото - это то, с чем мы работаем. Мы предлагаем компаниям определенность в плане цены посредством использования инструментов хеджирования, - поясняет Павел Спицын. - Это позволяет зафиксировать цену, согласно текущему уровню на рынке, и с ней компания может работать в течение заданного периода. Предприятие самостоятельно определяет срок хеджирования - месяц, полгода, сезон, пять лет. Если компания реализует инвестиционные программы, ей важно зафиксировать цену на длительный срок. Это расчетный инструмент, не предполагающий поставку золота в банк или его покупку. Если мы зафиксировали определенную цену, и на рынке она упала, то банк компенсирует разницу компании. Если цена выросла, то компания оплачивает разницу банку, но продает золото по рыночным ценам.»
Сбербанк является одним из лидеров по покупке металла у недропользователей. Банк выстраивает с золотодобытчиками долгосрочные отношения, начиная с простых продуктов, переходит к более сложным структурированным предложениям.
Банк с помощью хеджирования снимает с компаний риски ценовой неопределенности. У клиентов банка имеется возможность получать актуальную информацию о текущих тенденциях на рынке драгоценных металлов на ежедневной основе. «Участие в любой конференции - это для банка повышение активности на территории. На производственной карте региона появляются новые имена, новые проекты, и нам есть что предложить компаниям, - говорит специалист Сбербанка. - Главное, мы располагаем целым комплексом продуктов, которые могут быть полезны на самых разных стадиях становления предприятия. И чем раньше мы можем зайти в проект, тем больше получим информации, тем качественнее можно будет оценить риски банка и компании и установить партнерские отношения по финансированию.»
На нынешней конференции много вопросов было посвящено перспективам добычи цветных металлов. Отрасль уходит от монометаллического производства и переходит к диверсификации. Медь, цинк, олово и другие металлы также являются предметом сделок хеджирования Сбербанка на Дальнем Востоке. На нынешнем «Майнексе» этим темам была посвящена отдельная сессия, что позволяет надеяться, что и на Колыме вскоре появится новое направление в работе отрасли.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Майнекс Дальний Восток» с 2008 года проходит в городах Сибири и Дальнего Востока, признанных центрами разведки и добычи драгоценных и цветных металлов, а также твердых полезных ископаемых.
Фото Павла Жданова
Ольга ЛОПАТНИКОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год.
- Вечный металл защитят от рисков
- "Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 556 млн рублей
- ВТБ финансирует крупнейшего поставщика топлива в Магадане
- ВТБ купит 2,6 тонны золота у группы компаний "Сусуманзолото"
- "Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 1,37 млрд рублей
- ВТБ в Магадане в 3,5 раза увеличил финансирование среднего бизнеса
- ВТБ поддерживает золотодобычу Магаданской области
- Золотодобыча остается ведущей отраслью в портфеле ВТБ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.