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Понедельник| 27 Мая, 17:36 |
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Якутия займет на фондовом рынке
Размещение будет проводиться в форме букбилдинга - сбора заявок от инвесторов.
Эмитентом от имени Республики выступает Министерство финансов Республики Саха (Якутия). Срок обращения займа составит 7 лет. Номинал одной облигации - 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Процентная ставка по первому купону определяется эмитентом по итогам сбора заявок в порядке, установленном Решением о выпуске. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона.
Организаторами облигационного займа выступают «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Сбербанк КИБ и БК «РЕГИОН».
Досье «Дальневосточного капитала»: Республика Саха (Якутия) считается опытным заемщиком на рынке государственных ценных бумаг России. Впервые Якутия выпустила облигации государственного займа в 1995 году, одновременно с г. Москвой и г. Санкт-Петербургом. За 23 года Якутия выпустила 23 эмиссии облигационных займов общим номинальным объемом 55 300 млн рублей. На сегодня в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 24 125 млн рублей.
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