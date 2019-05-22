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27 Мая 2019, 15:20 | Финансы

Якутия займет на фондовом рынке

Республика Саха (Якутия) планирует в мае 2019 года разместить на Московской Бирже первый выпуск Облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) 2019 года в объеме 7 млрд рублей

Размещение будет проводиться в форме букбилдинга - сбора заявок от инвесторов.

Эмитентом от имени Республики выступает Министерство финансов Республики Саха (Якутия). Срок обращения займа составит 7 лет. Номинал одной облигации - 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Процентная ставка по первому купону определяется эмитентом по итогам сбора заявок в порядке, установленном Решением о выпуске. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона.

Организаторами облигационного займа выступают «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Сбербанк КИБ и БК «РЕГИОН».

Досье «Дальневосточного капитала»: Республика Саха (Якутия) считается опытным заемщиком на рынке государственных ценных бумаг России. Впервые Якутия выпустила облигации государственного займа в 1995 году, одновременно с г. Москвой и г. Санкт-Петербургом. За 23 года Якутия выпустила 23 эмиссии облигационных займов общим номинальным объемом 55 300 млн рублей. На сегодня в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 24 125 млн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: займ  Сбербанк  Якутия 


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