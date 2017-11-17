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Четверг| 21 Декабря, 01:32 |
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ВТБ финансирует крупнейшего поставщика топлива в Магадане
Финансирование предоставлено для пополнения оборотных средств предприятия, в частности - на закупку для поставок в Магаданскую область мазута для котельных, бензина, авиакеросина и дизельного топлива, сообщает пресс-служба банка.
По словам руководителя департамента корпоративной сети - старшего вице-президента ВТБ Руслана ЕРЕМЕНКО, поддержка региональных поставщиков энергоресурсов - одна из важнейших и социально значимых задач ВТБ. «Бесперебойные поставки топлива особенно важны для регионов Крайнего Севера, в которых многие из населенных пунктов обеспечивают теплом котельные. Предоставленные банком средства позволят компании «Колыманефтепродукт» создать необходимый запас топлива для снабжения ГСМ потребителей Магаданской области», - прокомментировал представитель банка.
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