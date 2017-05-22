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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 6, 2017
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19.06 |Новые Резиденты ТОР и СПВ обещают Дальнему Востоку газопровод, рыбную "фабрику" и гольф-курорт
19.06 |В Якутии за год вложат в газификацию республики более 1 млрд рублей
19.06 |Сбербанк и Банк Харбина намерены создать фонда для инвестиций в размере $50 млн
19.06 |Масштабный логистический проект из Приамурья представленна Российско-Китайском ЭКСПО
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19 Июня 2017, 14:55 | Финансы
"Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 1,37 млрд рублей
Филиал СПАО "Ингосстрах" в Магаданской области победил в трех открытых конкурсах на право оказания услуг по страхованию, проведенных ПАО "Магаданский морской торговый порт", сообщает пресс-служба страховой компании.
В соответствии с заключенными договорами страховой защитой обеспечено движимое и недвижимое имущество, суда, а также специальная техника и передвижное оборудование порта. Помимо этого, в рамках договоров страхования имущества и передвижного оборудования застрахованы предпринимательские риски от перерыва в деятельности предприятия. Общая страховая защита для ПАО «Магаданский морской торговый порт» по трем конкурсам составила 1,37 млрд рублей. Договоры заключены сроком на один год.
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