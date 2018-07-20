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20 Июля 2018, 16:07 | Финансы
"Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 556 млн рублей
Филиал СПАО "Ингосстрах" в Магаданской области победил в открытом запросе цен на право оказания услуг по страхованию имущества, организованном ПАО "Магаданский морской торговый порт"
Лимит ответственности по договору составил 556 млн рублей. Договор заключен сроком на один год, сообщает пресс-служба страховой компании.
В перечень застрахованного имущества вошли здания, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь. Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесенный имуществу клиента в результате пожара, удара молнии, стихийных бедствий, взрыва, кражи с незаконным проникновением, противоправных действий третьих лиц, умышленного уничтожения или повреждения, а также падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных объектов или их обломков.
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