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27 Мая 2019, 15:10 | Финансы
Банк "Приморье" начал работу с юрлицами в Магадане
Операционный офис Банка "Приморье" открылся в Магадане
Основная задача представительства банка в новом регионе - взаимодействие с клиентами - юридическими лицами, сообщает пресс-служба банка.
- Потенциальные клиенты обращаются к нам по вопросам кредитования, обслуживания операций ВЭД, рассчетно-кассовому обслуживанию, - комментирует руководитель операционного офиса Банка «Приморье» в Магадане Ольга КАТАСОНОВА. - Мы помогаем клиентам готовить пакеты документов и консультируем по всем возникающим вопросам. Кроме того, мы готовы предложить юрлицам весь комплекс банковских услуг через дистанционные сервисы Банка.
Операционный офис Банка «Приморье» в г. Магадане расположен по адресу: ул. Карла Маркса, д.26.
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