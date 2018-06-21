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ВТБ в Магадане в 3,5 раза увеличил финансирование среднего бизнеса
Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу офиса ВТБ в Магаданской области на 1 апреля 2016 года составил 3 млрд рублей (рост на 5% за год). Общий (с учетом крупного бизнеса) портфель банка в регионе – 4 млрд рублей. В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют золотодобывающие предприятия (45%), торговля (39%); органы государственной власти и местного самоуправления (15%), говорится в пресс-релизе ВТБ.
- ВТБ расширил сотрудничество с золотодобывающими предприятиями региона, доля которых в нашем портфеле за год возросла с 29% до 45%. Банк предоставляет недропользователям кредитные средства на удобных условиях с учетом сезонного характера работ, а также финансирует инвестиционные программы магаданских золотодобытчиков, - комментирует итоги директор операционного офиса ВТБ в Магадане Денис БУЗЫКИН.
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