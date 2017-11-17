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Понедельник| 20 Ноября, 20:14 |
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ВТБ купит 2,6 тонны золота у группы компаний "Сусуманзолото"
«ВТБ предлагает недропользователям выгодные условия дилинга: дату реализации добытого металла наши клиенты могут выбрать самостоятельно исходя из текущих цен на золото. Также золотодобытчики получают в ВТБ финансирование на специальных условиях в рамках «Золотой программы», которая учитывает сезонный характер их деятельности. Кроме того, мы готовы поддержать перспективные инвестиционные проекты артелей», - комментирует договоренности руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Магадане Александр КОРНИЕНКО.
Так, ГК «Сусуманзолото» использует средства банка для реализации своих планов развития. За 2 года ВТБ предоставил холдингу кредиты в объеме 2,3 млрд рублей на строительство горно-обогатительного комбината на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении в Забайкальском крае.
ГК «Сусуманзолото» входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний РФ, разрабатывает россыпные и рудные месторождения на территории Магаданской области, Забайкальского и Алтайского краев. Имеет 52 лицензии на право пользования недрами, запас сырьевой базы россыпного и рудного золота составляет 31 тонну. Объем золотодобычи предприятия холдинга по итогам 2016 года превысил 5 тонн.
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