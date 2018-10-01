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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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16 Апреля 2014, 16:28 | Финансы
Hokkaido bank LTD прописался во Владивостоке
В столице Приморья состоялась церемония открытия представительства Hokkaido bank LTD.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» организаторы церемонии, на открытие представительства из Саппоро приехал президент Hokkaido bank LTD Есихиро Сэкихачи. Он заметил, что японцы считают Владивосток перспективным для инвестиций и совместных проектов.
Теги: hokkaido bank ltd АТР
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