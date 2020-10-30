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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
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ДВФУ подготовит управленцев новой формации для государственной службы и бизнеса на Дальнем Востоке
Цель образовательных продуктов - помочь слушателям систематизировать свой бизнес, а также на уровне государственного и муниципального управления в регионах ДФО реализовать собственный проект с нуля, и пройти путь личной трансформации.
«Создание Академии управления ДВФУ продиктовано объективной необходимостью сформировать современную экосистему профессиональной подготовки и переподготовки управленческих кадров для бизнеса и власти на Дальнем Востоке России. При этом образовательные продукты Академии призваны выступить инструментами обеспечения экономики регионов ДФО качественными управленцами новой формации, которые готовы принимать нетривиальные решения в сложных условиях и изменять окружающую их действительность», - прокомментировал руководитель Академии управления ДВФУ Михаил Кривопал.
Опыт ведущих экспертов со всей России для бизнесменов Дальнего Востока
Программа была впервые запущена на Восточном экономическом форуме в 2017 году. С тех пор ее выпускниками стали уже более 50 руководителей высшего звена и собственников бизнеса со всего Дальнего Востока. Программа постоянно развивается и трансформируется под запросы слушателей. Поэтому участников Executive MBA 2020 ждут кардинальные изменения: актуальные образовательные модули и признанные эксперты-практики со всего мира помогут слушателям программы развить лидерское мышление и вывести свой бизнес на новый уровень.
Обучение построено на основе лучших мировых практик бизнес-образования. Постоянное взаимодействие выпускников, слушателей и экспертов Академии управления ДВФУ позволяет быстро осваивать знания и способствует непрерывному личностному и профессиональному росту участников. У каждого модуля есть три ключевых образовательных трека: развитие лидерского мышления руководителя, технологизация и цифровизация бизнес-процессов, а также развитие человеческих ресурсов компании.
Слушателей нового набора Executive MBA ждет:
- 12 месяцев интенсивного обучения,
- 11 образовательных модулей,
- более 40 экспертов и
- 20 трекеров.
У программы более 10 партнеров, в числе которых национальный университет Сингапура, Университет Фордхэм (Нью-Йорк), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Фонд развития инновационного центра «Сколково» и другие.
В учебный процесс включены выездные модули. Так, модуль в Камчатском крае поможет собственникам компаний выйти из зоны комфорта и стать настоящими лидерами для своей команды, а международный модуль в одной из стран Восточной Азии познакомит с особенностями ведения бизнес-процессов в иностранных компаниях.
EMBA - это:
- Интенсивность двухгодичной программы за год;
- Практикоориентированные образовательные модули;
- Международный модуль в одной из стран Восточный Азии на выбор;
- Возможность реализовать проект при сопровождении экспертов-трекеров;
- Выездной лидерский модуль в Камчатском крае;
- Диплом ДВФУ о профессиональной переподготовке установленного образца + документ, подтверждающий присвоение степени Executive MBA;
- Занятия один раз в месяц в течение четырех полных дней;
- Круглосуточный доступ к базе знаний Академии управления ДВФУ и эксклюзивным онлайн-лекциям.
Занятия проводятся в технологичных образовательных пространствах Академии управления ДВФУ в кампусе на о. Русском. Во время всего образовательного процесса каждого слушателя программы сопровождает персональный менеджер.
Акселератор профессионалов в области публичной политики
Master of Public Administration (MPA) - первая в Сибири и на Дальнем Востоке образовательная программа для подготовки профессиональных кадров в области государственного управления и публичной политики.
Программа MPA от Академии управления ДВФУ - это акселератор профессионалов в области государственного управления и публичной политики.
В течение учебного года слушателей ждут образовательные модули от ведущих российских академиков, экспертов-практиков и бизнес-тренеров в области реализации национальных проектов, управления инвестиционным климатом в регионе, институциональной экономики и экономического поведения, эффективного лидерства, использования данных для принятия управленческих решений, а также кросскультурных коммуникаций с учетом специфики стран Восточной Азии.
Одной из главных особенностей образовательной программы MPA в ДВФУ является построение индивидуальной траектории развития каждого участника. За слушателем будет закреплен ментор из государственной структуры, института развития или некоммерческой организации, в рамках которых реализуется выпускной социально-экономический проект.
Программа MPA ДВФУ в цифрах:
- слушатели из 11 субъектов ДФО;
- 14 образовательных модулей;
- более 12 партнеров;
- более 40 признанных экспертов со всей страны;
- разработаны и реализуются 28 проектов;
- 23 ментора из федеральных и региональных органов власти.
В процессе обучения слушатели программы узнают:
- как целиком выстроить в голове систему государственного управления и понять особенности взаимодействия ее отдельных звеньев;
- как развить профессиональные компетенции для эффективного управления в государственном и третьем секторе;
- как развить сервисное мышление для эффективного управления в современном государстве;
- как обеспечить стратегическое и пространственное развитие регионов Дальнего Востока;
- как обеспечить эффективное и рациональное формирование и исполнение государственного и муниципального бюджета;
- как обеспечить инвестиционное развитие и управлять инвестиционным климатом в регионах Дальнего Востока;
- как решать задачи социально-экономического развития регионов ДФО на основе данных;
- как управлять городским и территориальным развитием;
- как осуществлять сотрудничество со странами Восточной Азии в сфере дипломатии, экономики и культуры.
Обучение проходит в группе с однородным составом участников - региональными и муниципальными служащими из всех регионов ДФО.
Формат программы MPA в ДВФУ позволяет совмещать работу и обучение. Образовательные модули составлены таким образом, чтобы в сжатые сроки дать слушателям весь необходимый объем знаний.
- Минимальный отрыв от работы: обучение проходит 4-5 дней в месяц со среды/четверга по воскресенье;
- Каждый слушатель получает справку для работодателя об обучении на программе;
- Прохождение программы займет всего 24 рабочих дня или половину отпуска;
- Два года по цене одного благодаря высокой интенсивности программы;
- Возможность пройти стажировку в федеральных органах исполнительной власти.
Многоэтапный конкурсный отбор и уникальные образовательные модули программы позволят подготовить 25 слушателей, которые станут лидерами изменений на Дальнем Востоке России.
В результате обучения слушатели разработают и реализуют социально-экономические проекты для развития Дальнего Востока, которые позволят сделать значительный вклад для вхождения субъектов ДФО в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России и повысят эффективность реализации Национальных проектов на территории Дальнего Востока.
Восточный вектор
Осенью этого года запланирован запуск еще двух образовательных проектов. Это будет первая в России международная образовательная программа MBA Business in Asia, которая погрузит предпринимателей со всей России и СНГ в специфику азиатского бизнеса. Слушателей ждут выездные образовательные модули в ведущие вузы Восточной Азии, а также посещение компаний Сингапура, КНР, Японии, Республики Корея, Вьетнама, Малайзии и Тайваня.
Вторая образовательная программа - MBA Export to Asia. Ее цель - способствовать обеспечению экспортной деятельности в страны Восточной Азии. Программа создана совместно со Школой экспорта АО «Российский экспортный центр» и призвана помочь бизнесменам со всей России качественно проработать свой продукт и подготовить его к экспорту на азиатский рынок.
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