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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Дальневосточная ипотека"
Государство готово «вкладываться», разделять с заемщиками долговую нагрузку, преследуя при этом прагматичную цель - закрепление населения в регионе. Свое жилье - это своеобразный якорь, как говорят: «Будем строить - будем жить».
Отметим, что сама идея двухпроцентной ипотеки воплотилась в жизнь стремительно. Буквально за четыре месяца, после того, как президент РФ анонсировал ее на Восточном экономическом форуме, были подготовлены все необходимые документы, и найдено финансирование, общий лимит которого определен в 450 млрд рублей. На сегодняшний день в программе, оператором которой выступил банк «ДОМ.РФ», уже участвуют 14 банков.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), по состоянию на 27 февраля банки заключили 4135 кредитных договоров, на общую сумму 14 млрд рублей. «У заявителя есть выбор банка, который ему наиболее удобен с точки зрения расположения или наличия счета в том или ином банке», - комментирует генеральный директор АРЧК Сергей ХОВРАТ.
Лидером по выдаче «Дальневосточной ипотеки» выступает Сбербанк, который в числе первых в декабре 2019 года присоединился к программе, и на сегодняшний день заключил 66% договоров от общего объема подобных сделок в России. В Дальневосточном Сбербанке отмечают, что этот продукт пользуется очень высоким спросом, и этот спрос не снижается. Как сообщила пресс-служба финансового учреждения, с момента запуска программы в Дальневосточном Сбербанке было выдано более 1400 кредитов на сумму более 5 млрд рублей. И это в 3 раза больше по сравнению с количеством выдач по программе господдержки для семей с детьми на территории обслуживания банка за весь 2019 год.
Досье «Дальневосточного капитала»: В соответствии с аналитикой АРЧК, лидерами по числу заключенных договоров в ДФО являются Приморский край (здесь заключено 1107 договоров на 4 млрд рублей), Республика Саха (Якутия) (1020 договоров на 3,9 млрд рублей), Хабаровский край (523 договора на 1,8 млрд рублей). За ними следуют Республика Бурятия (586 договоров на 1,4 млрд рублей), Амурская область (283 договор на 0,8 млрд рублей) и Сахалинская область (276 договоров на сумму 1,3 млрд рублей).
Адресат льготы
Напомним, что кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не старше 35 лет (включительно), либо лицам, в браке не состоящим, но имеющим ребенка, который является гражданином Российской Федерации, и возраст которого не превышает 18 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 20%, выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Как сообщили в АРЧК, средний размер кредита по ДФО составляет 3,48 млн рублей. В Сбербанке добавляют свое наблюдение: из текущих заемщиков, которые уже получили кредит, порядка 70% - состоящих в браке, 30% - не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка.
Директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья РОМАНОВА пояснила «Дальневосточному капиталу» основные требования, которым должны соответствовать претенденты на двухпроцентную дальневосточную ипотеку.
- Некоторые думают, что новый льготный продукт очень сложно оформить. Это не так - вся процедура такая же, как у обычной ипотеки. Но есть, конечно, особенности: первое и самое важное условие - жилье должно находиться на территории ДФО, поскольку программа направлена на улучшение жилищных условий жителей нашего региона и привлечение на Дальний Восток молодежи. Поэтому купить квартиру под 2% могут не только дальневосточники, но и жители других регионов. Оформить такую ипотеку можно для строительства или приобретения уже готового жилья на первичном рынке от застройщика. Если говорить о сельских поселениях, то допускаются квартиры и на «вторичном» рынке, а также частные домовладения. Кроме того, ипотеку можно оформить на приобретение земельного участка и строительство индивидуального дома - тогда в залог предоставляется имеющееся жилье.
Наталья Романова называет и особые обстоятельства, которые нужно учитывать желающим воспользоваться программой. Они направлены как раз на то, чтобы кредит использовался как целевой, жилье приобреталось именно для проживания семьи, а других соблазнов не было. Так, к примеру, супруги обязаны прописаться в приобретаемом жилье в срок до 9 месяцев после даты регистрации собственности, а также не должны менять прописку в этом жилье как минимум пять лет после выдачи ипотеки.
«Если правила программы нарушаются, то банк вправе поднять процентную ставку. Предельный размер процентной ставки соответствует уровню ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 4 пункта. Также 1% прибавится при отказе от страхования жизни. Если все условия соблюдаются, то ставка 2% фиксируется на весь срок кредитования. А вот воспользоваться льготным займом можно только один раз», - рассказала директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Она также обращает внимание на то, что на первоначальный взнос, а также на частичное или полное погашение кредита могут быть использованы средства «материнского капитала». При этом программой «Дальневосточная ипотека» не предусмотрено предоставление кредитов на рефинансирование действующего ипотечного кредита, даже если кредит был предоставлен на приобретение жилья в ДФО, а заемщики подходят под требования программы.
Своя колея гектарщиков
У получателей «дальневосточного гектара» - свои условия двухпроцентной ипотеки, здесь не действуют ограничения по возрасту, семейному положению и наличию детей. При этом, если участник программы «Дальневосточный гектар» состоит в браке, предусмотрено привлечение супруги в качестве созаемщика. Средства можно направить на строительство дома по собственному проекту, однако в этом случае нужно будет передать в залог имеющуюся недвижимость.
Одним из условий льготной ипотеки для получателей «гектара» является назначение земельного участка, предусматривающее индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Кредит можно использовать на строительство дома только на предоставленном в рамках программы участке, а вести его должно по договору подряда юридическое лицо. По истечении трех лет заемщику нужно предоставить документы о собственности на жилой дом.
Как говорят эксперты, ипотека для «дальневосточного гектара» - это более сложный продукт. Может быть, поэтому пока что и мало банков подключилось к программе, и случаев выдачи кредитов пока немного.
«ДомКлик» в помощь
Сбербанк традиционно предлагает соискателям двухпроцентного ипотечного кредита воспользоваться сервисом «ДомКлик», где можно выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение. В банк нужно будет приехать только на подписание документов.
«Оформить льготную ипотеку клиенты могут как в филиалах банка, так и онлайн, не выходя из дома - через сервис «ДомКлик», - рассказывает Наталья Романова. - Для пользователей «ДомКлик» работает служба поддержки. Онлайн-консультант подскажет, как все правильно сделать. После того, как решение будет принято, клиента сопровождает менеджер. Для зарплатных клиентов Сбербанка при подаче заявки достаточно ввести паспортные данные и номер карты, для остальных также необходим номер СНИЛС и подтверждение дохода (для этого можно предъявить справку о доходах и суммах налога физического лица за последние шесть месяцев или справку по форме банка)».
По словам Натальи Романовой, «ДомКлик» сегодня востребован не только покупателями, но и застройщиками. «Мы все понимаем, что ипотека - это драйвер продаж недвижимости, как готовой, так и строящейся, поэтому в первую очередь изменения в сервисе ипотечного бизнеса отражаются на эффективности отрасли недвижимости. Мы готовы предлагать застройщикам быструю и технологичную ипотеку Сбербанка, сервисы для проведения сделок с недвижимостью и возможность получения дополнительного потока клиентов от «ДомКлик». Эта платформа стала полноценным инструментом продаж. Застройщики могут презентовать свои объекты недвижимости через «Витрину», где их видят клиенты», - разъясняет пре- имущества сервиса Сбербанка Наталья Романова.
Роль застройщиков в успешной реализации программы льготной дальневосточной ипотеки тоже велика. У них появляется новый активный спрос, но и от строителей рынок ждет достаточного предложения. По оценкам Дальневосточного Сбербанка, на сегодняшний день наиболее активным регионом в данной программе является Приморский край, здесь банк уже предоставил 1107 кредитов (78% от общего количества на территории присутствия) на сумму 4 млрд рублей (78%) по проектному финансированию. Именно в данном регионе сосредоточено большее количество застройщиков (32 застройщика). Свои плоды дает и новый статус столицы Дальнего Востока.
- Программа активно пользуется поддержкой со стороны государственных органов, - рассказывает Наталья Романова. - Мы постоянно участвуем в круглых столах, совещаниях, где обсуждаются вопросы, возникающие в ходе реализации программы, формулируются предложения по ее доработке. И сами в банке мы регулярно проводим рабочие группы по обсуждению предложений, доработок по продукту. Все они будут вынесены на уровень оператора программы ДОМ.РФ и правительства РФ. Ожидаем, что в ближайшее время данные доработки будут внедрены, и привлекательность «дальневосточной ипотеки» станет еще выше для населения ДФО».
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