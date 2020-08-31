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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Октября, 13:42 |
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Зима близко: ННК проводит зачистку резервуаров АЗС на Дальнем Востоке
Законодательство Российской Федерации строго регламентирует проведение зачистки резервуаров АЗС. ННК строго выдерживает график: на заправках компании на Дальнем Востоке калибровка и очистка уже проведена.
Процедура необходима для эффективности эксплуатации АЗС. Благодаря зачистке от нефтешлама – а это донные отложения, вода и механические примеси, которые скапливаются на дне резервуаров – сохраняется качество нефтепродуктов, а оборудование работает надежно, без сбоев.
Зачистка должна проводиться не реже, чем раз в два года. Чаще провести можно в том случае, если же компания планирует заменить нефтепродукты либо требуется техническое диагностирование резервуара или ремонт. При этом, существуют строгие правила, регламентирующие порядок выполнения работ, с соблюдением требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности.
ННК строго следуют всем установленным нормативам и протоколам. Как отмечают в компании, это важно для того, чтобы сохранять уважение клиента и его уверенность в качественном топливе. Однако далеко не везде так ответственно относятся к зачистке резервуаров. Хотя если подобная процедура проводится нерегулярно, то на дне цистерн загрязнения накапливаются в огромных количествах. Естественно, что при контакте с бензином, нефтешлам существенно ухудшает качество топлива. И опытный водитель по поведению своего автомобиля после заправки на такой АЗС сразу поймет, что топливо по качеству не соответствует заявленному и вряд ли посетит автозаправку вновь.
«Развитие собственной розничной сети автозаправочных станций — одно из ключевых направлений работы ННК. Поэтому для нас важно, регулярно осуществляя мероприятия по очистке резервуаров нефтебаз и автозаправочных станций, обеспечивать для своих клиентов достойный уровень сервиса и высокое качество нефтепродуктов, — подчеркнули в Группе ННК.
Очистка резервуаров проходит в несколько этапов. Сначала из цистерны откачивается все топливо. Затем после процедуры дегазации при помощи мощных вакуумных насосов удаляется нефтешлам, механические примеси, прочие отложения. Специальным техническим моющим средством производится дальнейшая очистка стенок резервуара, при этом остатки жидкости также удаляются насосом. Кроме того, специалисты ННК осматривают и само хранилище: заменяют износившиеся прокладки и проверяют герметичность стенок резервуаров. Откачанные из резервуаров нефтяной шлам и другие загрязнения утилизируются на специальных полигонах. Важно отметить, что работы по зачистке резервуаров на АЗС ННК всегда осуществляются под контролем квалификационной комиссии, по итогам составляется специальный акт.
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