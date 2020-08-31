Зима близко: ННК проводит зачистку резервуаров АЗС на Дальнем Востоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 29 Октября, 13:42 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 77.55 р.
1 EUR 91.26 р.
100 JPY 74.39 р.
10 CNY 11.55 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
28.10 |
Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
26.10 |
"Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
23.10 |
Выбор очевиден: АЗС ННК – надежные спутники автомобилистов
22.10 |
WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"
19.10 |
Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
28 Октября 2020, 13:08 | Финансы |

Зима близко: ННК проводит зачистку резервуаров АЗС на Дальнем Востоке

Регулярное проведение процедуры позволяет сохранить эффективность эксплуатации заправок

Законодательство Российской Федерации строго регламентирует проведение зачистки резервуаров АЗС. ННК строго выдерживает график: на заправках компании на Дальнем Востоке калибровка и очистка уже проведена.

Процедура необходима для эффективности эксплуатации АЗС. Благодаря зачистке от нефтешлама – а это донные отложения, вода и механические примеси, которые скапливаются на дне резервуаров – сохраняется качество нефтепродуктов, а оборудование работает надежно, без сбоев.

Зачистка должна проводиться не реже, чем раз в два года. Чаще провести можно в том случае, если же компания планирует заменить нефтепродукты либо требуется техническое диагностирование резервуара или ремонт. При этом, существуют строгие правила, регламентирующие порядок выполнения работ, с соблюдением требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности.

ННК строго следуют всем установленным нормативам и протоколам. Как отмечают в компании, это важно для того, чтобы сохранять уважение клиента и его уверенность в качественном топливе. Однако далеко не везде так ответственно относятся к зачистке резервуаров. Хотя если подобная процедура проводится нерегулярно, то на дне цистерн  загрязнения накапливаются в огромных количествах. Естественно, что при контакте с бензином, нефтешлам существенно ухудшает качество топлива. И опытный водитель по поведению своего автомобиля после заправки на такой АЗС сразу поймет, что топливо по качеству не соответствует заявленному и вряд ли посетит автозаправку вновь.

«Развитие собственной розничной сети автозаправочных станций — одно из ключевых направлений работы ННК. Поэтому для нас важно, регулярно осуществляя мероприятия по очистке резервуаров нефтебаз и автозаправочных станций, обеспечивать для своих клиентов достойный уровень сервиса и высокое качество нефтепродуктов, — подчеркнули в Группе ННК.

Очистка резервуаров проходит в несколько этапов. Сначала из цистерны откачивается все топливо. Затем после процедуры дегазации при помощи мощных вакуумных насосов удаляется нефтешлам, механические примеси, прочие отложения. Специальным техническим моющим средством производится дальнейшая очистка стенок резервуара, при этом остатки жидкости также удаляются насосом. Кроме того, специалисты ННК осматривают и само хранилище: заменяют износившиеся прокладки и проверяют герметичность стенок резервуаров. Откачанные из резервуаров нефтяной шлам и другие загрязнения утилизируются на специальных полигонах. Важно отметить, что работы по зачистке резервуаров на АЗС ННК всегда осуществляются под контролем квалификационной комиссии, по итогам составляется специальный акт.

Теги: ННК  АЗС  топливо 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика