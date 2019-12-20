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24 Декабря 2019, 14:00 | Финансы |

Гарантийное плечо

Гарантийный фонд Приморского края отмечает десятилетие

Гарантийный фонд, созданный администрацией Приморского края в 2009 году с целью упростить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, сегодня входит в ТОП-10 России по объему предоставляемой предпринимателям поддержки. За 10 лет Фонд помог более 1400 компаний. Для развития своего бизнеса они смогли привлечь более 14,5 млрд рублей дополнительного финансирования.

Основная задача Фонда - предоставить свое поручительство, если у предпринимателя недостаточно собственного имущества для обеспечения кредита. При этом поручительство Фонда, по оценке Банка России, является обеспечением высокого качества, а это значит, что его наличие повышает рейтинг заемщика для потенциального кредитора. А чем выше рейтинг - тем выгоднее и условия, в том числе - процентная ставка.

Десятилетний опыт Гарантийного фонда Приморского края во многих аспектах стал передовым в стране. Он одним из первых в России вошел в национальную гарантийную систему (НГС), а по итогам работы в 2017 и 2018 году, по оценке АО «Корпорация «МСП», Фонд был признан вторым среди 85 региональных гарантийных организаций России по показателю «эффективность работы». Ежегодно увеличивается и объем предоставляемых поручительств: только за последние три года - более чем в три раза.

 


 

Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края:

- Свое десятилетие мы отмечаем с новыми задачами. В этом году Фонд начал работать на единой площадке центра «Мой бизнес», в том числе подключился к проекту по акселерации, который предполагает комплексный подход к оказанию поддержки бизнесу: от бесплатного обучения основам предпринимательства до кредита в Микрокредитной компании (МКК) Приморского края, по которому Фонд может выступить поручителем. В наших совместных планах на будущий год - формирование в электронном виде «паспорта» по каждому предпринимателю, обратившемуся за поддержкой, в котором будут зафиксированы все потребности его бизнеса и учтены все возможности центра «Мой бизнес».

Наш учредитель - администрация Приморского края - ставит задачу сделать процесс получения государственной поддержки не только простым и удобным, он должен стать инновационным: с возможностью подачи и получения наших услуг в электронном виде.

С коллегами в будущем году мы планируем большое количество совместных проектов. Так, например, с Микрокредитной компанией Приморского края мы разработали специальный продукт по финансовой поддержке стартапов: они получат возможность оформить займы суммой до 5 млн рублей по льготной ставке на покупку или организацию нового бизнеса по франшизе из аккредитованного нами списка. Это действительно уникальное кредитное предложение, ведь, по сути, любой человек с положительной кредитной историей, без предпринимательского опыта и имущества (поручителем по кредиту выступит Гарантийный фонд) сможет получить серьезные заемные средства по самой низкой процентной ставке на финансовом рынке для запуска нового дела!

Конечно, мы нацелены на то, чтобы сохранить лидерство на Дальнем Востоке по объему выданных поручительств. Это уже показатель качества и эффективности работы всего нашего коллектива, и мы стараемся сделать наши гарантии максимально доступными для предпринимателей. Благодаря высокой эффективности нашей работы мы постоянно снижаем ставки, вводим новые льготные категории клиентов и намерены на следующий год сделать наши гарантии самыми дешевыми в стране. Наша совместная работа с администрацией края и департаментом экономики и развития предпринимательства направлена сейчас на то, чтобы более 50% предпринимателей получили поддержку в Фонде на льготных условиях - по минимальной ставке 0,5% годовых.

Я уверена, что число наших клиентов будет расти и благодаря тому, что в крае проводится большая работа по повышению финансовой грамотности предпринимателей, в которой наш коллектив принимает активное участие. Для меня это направление тоже стало особой миссией. Бизнес должен уметь находить выгоду, применяя наиболее подходящую систему налого- обложения, используя возможности федеральных и региональных программ поддержки. И в любом случае, нужно выходить из «тени», это открывает доступ к более льготному финансированию.

К слову, по данным на октябрь 2019 г. Приморский край занял 7-е место в стране (10,4 млрд рублей) по объему выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 8,5%, опередив все другие регионы Дальнего Востока. По федеральной государственной программе льготного кредитования сейчас можно оформить кредит в 26 банках, работающих на территории края. Такой высокий результат - в том числе заслуга финансовых организаций Приморского края, которым я хочу выразить искреннюю признательность, ведь именно слаженность нашей совместной с банками работы также во многом обеспечивает лидерство Гарантийного фонда Приморского края на Дальнем Востоке и высокий рейтинг в целом по стране.

 


 

Сергей РАДЮШКИН, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

- Сбербанк тесно работает с региональными институтами развития во всех субъектах Федерации. В Приморском крае, на мой взгляд, сформирована эффективная система поддержки бизнеса, прежде всего малого, который особенно нуждается во внимательном отношении со стороны власти. При этом постоянно идет донастройка этой системы, и с точки зрения единого понимания целей и задач, и в плане упрощения получения мер поддержки.

Гарантийный фонд Приморского края в этой системе занял прочные позиции, постоянно развивается сам и расширяет свое участие в поддержке приморского малого бизнеса. Рост бизнеса всегда влечет за собой потребность в дополнительном оборотном капитале, и чаще всего - это банковские кредиты. Подопечные Гарантийного фонда - это, как правило, компании, еще не наработавшие достаточно активов, которые они могли бы передать в качестве обеспечения по кредиту.

Порядка 40% средств, привлеченных приморским бизнесом благодаря поручительствам Фонда, предоставлены Сбербанком. За два последних года - это порядка 1 млрд рублей, и динамика нашего сотрудничества хорошая: если в прошлом году мы суммарно выдали кредитов с гарантиями Фонда около 400 млн рублей, то по итогам этого года будет уже порядка 600 млн. Это ресурсы, которые получил малый бизнес.

Значительная заслуга в этом - специалистов самого Гарантийного фонда, его руководителя Ксении Плетцер, которая заряжает коллектив своей энергией. Они последовательно улучшают условия по доступности гарантий, стремятся снизить их стоимость, минимизировать требования к бизнесу. Мы, как банк, наглядно видим оперативность в предоставлении гарантий. В то же время, в партнерстве с Фондом и сами стараемся быть менее трудозатратными, не создаем ему дополнительной работы, не выставляем излишних требований предпринимателям. У нас с Гарантийным фондом единое понимание: современный деловой оборот должен строиться на оперативности и простоте процедур.

 


 

Алексей ИЛЬЧУК, региональный директор МСП Банка во Владивостоке:

- Основная миссия МСП Банка - поддержка малого и среднего бизнеса. В этом смысле у нас с Гарантийным фондом Приморского края общие задачи. С помощью кредитно-гарантийных продуктов и других финансовых инструментов мы делаем денежные средства для предпринимателей более доступными.

С Гарантийным фондом Приморского края мы работаем с момента открытия нашего подразделения во Владивостоке - с декабря 2017 года. При участии Гарантийного фонда мы оказали кредитную поддержку на сумму порядка 1 млрд рублей, и этот показатель постоянно растет. Работая с Гарантийным фондом, мы имеем дело с хорошей, слаженной командой профессионалов, которая оперативно решает все вопросы, с готовностью консультирует наших заемщиков, помогает с оформлением необходимых документов. Минимум бюрократии и максимум участия - так можно сказать про Гарантийный фонд Приморского края, который стал надежным партнером для МСП Банка.

 


 

Юрий ИБРАГИМОВ, финансовый директор ООО «Агропромышленный комплекс «Славянский-2000»:

- Наше предприятие, расположенное в Хасанском районе, занимается производством консервов из рыбы и морепродуктов. В следующем году будем отмечать двадцатилетие. Мы всегда были настроены на развитие, и чем больше становилось производство, тем больше мы привлекали кредитных ресурсов. В последние годы нам просто стало не хватать ликвидных активов, которые бы мы могли предоставить в качестве залогового обеспечения. Тогда, по совету МСП Банка, мы впервые обратились в Гарантийный фонд Приморского края.

При том, что в этой организации тщательно изучают документы, смотрят экономическую составляющую проекта, все было сделано оперативно, без каких-либо проволочек. Это позволило нам своевременно получить кредит и заранее закупить необходимое количество сырья и комплектующих для производства. Это делает нас более конкурентоспособными на рынке, мы чувствуем себя уверенно, поскольку сегодня выживает тот, у кого нет перебоев с сырьем, кто может закупить его заранее. Благодаря Гарантийному фонду Приморского края мы можем рассчитывать на увеличение кредитного портфеля. Агропромышленная компания «Славянский-2000» работает в партнерстве с Фондом уже три года, и мы можем точно сказать, что меры поддержки бизнеса в Приморье работают, региональная гарантия - отличный инструмент для тех, кто намерен развиваться.

 

Александр КОРНЕЕВ, генеральный директор компании «Черниговский агрохолдинг»:

- Наша компания зарегистрирована в 2013 году, активную деятельность начала в 2015 году. Мы заявились в качестве резидента ТОР «Михайловский» и в настоящее время ведем строительство зерносушильного комплекса, мощностью 20 тыс. тонн. Под этот проект мы приобрели производственную базу в Черниговском районе, на площадке которой и строим элеватор. Помимо этого, мы развиваем растениеводческое направление - на собственной земле выращиваем сою, кукурузу, зерновые.

Для нашей отрасли есть хорошая программа поддержки по линии Министерства сельского хозяйства. Целевой заем на проведение полевых работ по льготной ставке обходится очень недорого, и, что немаловажно, мы можем взять его, предоставив минимальный собственный залог: поручителями по кредиту выступают АО «Корпорация развития МСП» и Гарантийный фонд Приморского края. При этом стоимость гарантии также минимальна, для нас совсем не обременительна.

Для аграрного сезонного бизнеса возможность задействовать региональную гарантию - существенная мера поддержки, которая позволяет привлекать дополнительное льготное финансирование. При этом остальные активы компании мы можем задействовать в инвестиционных кредитах - на то же завершение строительства элеватора, который, я надеюсь, к концу этого года мы опробуем в опытно-промышленной эксплуатации.

В прошлом году мы работали по этой же схеме: одна гарантия заканчивалась, мы оформляли другую. Думаю, мы будем продлевать подобную практику, надеюсь, что для Гарантийного фонда Приморского края наша компания является партнером с хорошей репутацией.

Сегодня в Приморье, да и в стране, создана широкая линейка мер поддержки. Нужно отдать должное специалистам Гарантийного фонда, они на месте не сидят, стараются донести эти возможности до предпринимателей края. С ними комфортно работать: все условия понятны, документы оформляются без каких-либо задержек. Всегда есть ощущение, что тебе здесь готовы всячески помогать.

 


 

Константин Шестаков, врио вице-губернатора:

- В Приморском крае ежегодно открывается более 12 тысяч новых ИП и компаний. Чаще всего это совсем небольшие компании. Все меры поддержки бизнеса в Приморье должны быть направлены на то, чтобы создать для них условия для работы и развития. И конечно, в первую очередь, это повышение доступности финансов - только так можно выращивать собственные конкурентные марки и бренды, которые будут популярны у наших азиатских соседей. И Гарантийный фонд Приморья всегда первым реагирует на потребности предпринимателей, адаптируя меры поддержки под новые потребности бизнеса.

 

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Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: Приморский край  Гарантийный фонд 


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