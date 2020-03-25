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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 05 Июля, 03:31 |
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ВТБ занял больше трети ипотечного рынка
Росту выдач за отчетный период способствовало снижение ипотечных ставок - ВТБ еще в первом квартале одним из первых на рынке снизил их ниже 8%. В настоящее время кредит на готовое и строящееся жилье в банке можно оформить от 7,9% годовых, рефинансирование - от 8,3%, что является одним из лучших предложений на рынке.
Кроме того, ВТБ активно работает по программам с госсубсидированием: выдает и рефинансирует ипотечные кредиты по программе для семей с двумя и более детьми по ставке от 5% годовых, по программе дальневосточной ипотеки со ставкой 2%, а также в рамках предложения «Ипотека с господдержкой 2020».
«При общем росте ипотечных продаж хочу отметить, что особым спросом пользуется льготная ипотека. Выдачи жилищных кредитов ВТБ по программам с госсубсидированием за первые пять месяцев текущего года составили 1,9 млрд рублей: это почти треть от всего объема выданной за данный период ипотеки», - отметил управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков.
ВТБ является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования Приморского края. По дан-ным ЦБ РФ, доля банка в общем объеме выдач ипотеки в регионе по итогам первого квартала составила 35%, по кредитному портфелю - 33%.
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