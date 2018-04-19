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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Азиатско-Тихоокеанская пирамида
Центробанк, пусть и с большим опозданием, но отреагировал на пугающую ситуацию с одним из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири. Регулятор сначала ограничил Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) прием вкладов, а затем объявил о его санации. Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества.
Как сообщают СМИ, по версии следствия, финансист причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Пикантность ситуации в том, что г-н Вдовин в настоящее время находится за границей и вряд ли вернется в Россию.
ЦБ объявил о санации АТБ, входящего в топ-100 крупнейших банков в РФ, с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания ФКБС», мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Пока ЦБ будет заниматься санацией АТБ самостоятельно. Это связано с тем, что регулятору не удалось найти инвестора для оздоровления кредитного учреждения.
«Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Банк имеет диверсифицированную модель бизнеса и не является кэптивным банком. На территории данных федеральных округов расположено основное число подразделений банка, и привлечен основной объем средств физических лиц», - сообщила пресс-служба Банка России.
Банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с государственным участием, в том числе в рамках зарплатных проектов, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера.
В ЦБ указали, что в настоящее время предписания Банка России о снижении доли в уставном капитале АТБ до 10% бенефициаров с неудовлетворительной деловой репутацией не исполнены. Вместе с тем, доля голосующих акций была снижена до 10%.
АТБ должен был создать 100%-ный резерв по вложениям в дочерний М2М Прайвет банк, лишившийся лицензии в декабре 2016 года. ЦБ разрешил банку сделать это поэтапно до 1 января 2018 года. Однако 6 марта регулятор согласовал перенос срока доформирования резервов на 1 апреля.
ЦБ сообщил, что банк завершил формирование резервов по кредиту М2М Прайвет банку незадолго до введения временной администрации в лице ООО «УК ФКБС». АТБ по согласованному с ЦБ графику формировал резервы по кредитам другим заемщикам, которые в свое время были использованы как канал вывода из банка денег для решения личных проблем совладельца банка Андрея Вдовина. В числе крупнейших заемщиков - V.M.H.Y. Holdings Limited, ООО «ФТК», Saymon Corp BVI. По согласованию с Банком России АТБ также постепенно распродавал пакет акций Petropavlovsk PLC.
Кроме того, ЦБ ввел ограничения на возможности АТБ по наращиванию обязательств, включая задолженность перед физлицами, а также запрет на предоставление новых кредитов заемщикам, связанным с собственниками банка. Одновременно по требованию ЦБ была осуществлена замена председателя правления и председателя совета директоров банка, предприняты все предусмотренные законодательством действия, направленные на ограничение влияния в банке г-на Вдовина.
Регулятор также объявил о выявлении признаков финансовой пирамиды в деятельности банка, очень популярного среди приморских вкладчиков. Инспекционная проверка в ходе визуального наблюдения выявила организованную продажу населению векселей ООО «ФТК» в помещениях банка. А такие операции никак не отражаются в финансовой отчетности банка. На начало апреля 2018 года накопленная задолженность ООО «ФТК» по векселям достигла 4,3 млрд рублей.
«Компания ООО «ФТК», не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей - образовалась классическая «финансовая пирамида». Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», - сообщила пресс-служба ЦБ.
Олег КЛИМЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год.
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