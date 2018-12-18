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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов
Нередко именно своевременный совет, основанный на практике взаимодействия с большим количеством компаний, позволяет избежать неправильных решений и, наоборот, найти более оптимальную схему финансирования проекта.
В этом твердо убеждена руководитель Гарантийного Фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР, которая возглавила Фонд три года назад и сегодня прекрасно осведомлена в тех вопросах, которые больше всего волнуют предпринимателей, и уверена, что инструменты Фонда эффективно работают. По ее мнению приморские предприниматели становятся граммотней в финансовых вопросах и успешнее в своих бизнес-проектах. Это обстоятельство и большая работа специалистов самого Гарантийного фонда Приморского края позволяют ежегодно существенными темпами наращивать объем выданных гарантий. Уходящий год стал для коллектива фонда особенно успешным, а его руководитель получила благодарность губернатора.
- Ксения, в финансовой сфере, в которой вы работаете, итоги лучше всего измерять в цифрах. О чем они говорят?
- О том, что приморский бизнес все активнее пользуется нашими инструментами, видит в этом выгоду, а мы видим результат - реализованные проекты развития. Это, собственно, то, ради чего администрация края и выделила нам в свое время бюджетные деньги. На это же направлены и субсидии федерального бюджета, которые мы получаем по линии Минэкономразвития. По итогам года общий объем предоставленных Фонд поручительств будет более 1,25 млрд рублей, что почти на 15% больше, чем в 2017 году и в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. Общий объем привлеченных предпринимателями Приморья в свой бизнес дополнительных кредитных средств при поддержке Фонда по итогам года составит более 2,7 млрд рублей. И это, по нашим предварительным оценкам, минимум 7 место в РФ (среди 85 региональных гарантийных организаций) и безоговорочное лидерство в Дальневосточном регионе.
Помимо этого, мы выстраиваем партнерские отношения с АО МСП Банк - в этом году провели четыре совместных сделки. До конца года по линии МСП Банка планируем заключить еще две сделки. Фонд выступил поручителем по кредитам 11 компаний, которые были предоставлены банками- партнерами АО Корпорация МСП по программе 6,5%. Благодаря поручительствам Фонда приморские предприниматели смогли привлечь значительные суммы льготных кредитов.
Я всегда, как своему собственному достижению, радуюсь победам наших клиентов. К примеру, ООО «Кофе Машина» признано лучшим предприятием в сфере общественного питания по результатам десятого ежегодного городского конкурса «Предприниматель года». Победителями и номинантами конкурса «Стартап года», организованного приморским отделением общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» стали ООО «Терра», «Строй Лига», «ЖАН». Это значит, мы правильно оценили их проекты, и наша поддержка помогла предпринимателям стать лучшими.
- Часто ли приходится отказывать в поручительствах, и по каким причинам?
- Признаться, количество отказов Фонда в предоставлении поручительств за последние три года выросло. Основная причина - высокая закредитованность компаний, наличие серых налоговых схем и высоких налоговых рисков. Но мы стали более оперативно принимать решения, расширили круг партнеров, поэтому рост процента отказов никак не отразился на объеме оказанной Фондом поддержки.
Мы ведь распоряжаемся государственными деньгами, а в случае неудачи предпринимателя, Фонд вынужден расплачиваться - на то и гарантия. Мы поставили перед собой задачу максимально снизить убыточность фонда и за последние три года сократили ее в разы. Если процент выплат Фонда по выданным в период с 2012 по 2015 год поручительствам составлял 15%, по сейчас он не превышает 0,2%.
Несмотря на значительный объем выплат, которые Фонду пришлось осуществить в последние 2 года по договорам поручительств, оформленным в 2012-2015 годах (более 250 млн рублей), и снижение процентных доходов Фонда по депозитным договорам (ключевая ставка снизилась за последние три года более чем на 4 пункта), мы сохранили и приумножили наш собственный капитал. По состоянию на 1 января 2019 года, по нашим оценкам, он составит более 1,05 млрд рублей.
С 2016 года Фонд ведет безубыточную деятельность, функционирует в режиме самоокупаемости, не тратит на свое содержание средства федеральной и краевой субсидии. Нам удалось осуществить все выплаты за счет накопленной чистой прибыли, без ущерба средствам полученной нами субсидии. Это стало возможным и за счет значительного сокращения Фондом расходов на ведение деятельности и за счет роста объема предоставленных поручительств.
- А как насчет программ лояльности? Все дорожает, стоимость ваших услуг - в этом фарватере?
- Еще в 2017 году мы существенно снизили размер нашего комиссионного вознаграждения и планируем пересмотреть в очередной раз наши тарифы по итогам 2018 года. В 2019 году у Фонда обязательно появятся и новые продукты, и новые льготные получатели поддержки.
В этом году мы провели две акции, приуроченные к дню российского предпринимательства и дню рождения Приморского края. Предприниматели, оформившие договор с Фондом в период проведения акций, получили 50% скидку на комиссионное вознаграждение Фонда. Общий размер полученной скидки по двум акциям составил более 1,5 млн рублей, за время проведения акций Фонд подписал порядка 50 договоров.
Скидку в 50% от размера комиссионного вознаграждения по договорам поручительства теперь смогут получить и заемщики, являющиеся экспортерами и заключившие соглашение о безвозмездном оказании услуг с Центром развития экспорта Приморского края. Это новое предложение бизнесу, и оно - в русле общих мер поддержки, которые сегодня предлагает предпринимателям администрация края.
- Я знаю, что в этом году вы стали сертифицированным тренером АО Корпорация МСП...
- Да, я прошла у них обучение и уже сама провела восемь обучающих семинаров по программам АО Корпорация МСП во Владивостоке, в том числе пятидневную «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя», а также семинары «Генерация бизнес-идеи», «Финансовая поддержка».
В этом году Фонд принял участие, в общей сложности, более чем в 60 мероприятиях на различных площадках Приморского края. В том числе, в совместно с Банком России мы реализовали проект по повышению финансовой грамотности предпринимателей: провели четыре семинара, где в подробностях рассматривали, как банки оценивают финансовое положение заемщика и принимают решение о выдаче кредита. На конкретных примерах посмотрели на этот вопрос вместе, а заодно и обзорно показали предпринимателям, какие у них есть возможности получить средства на рынке микрофинансирования, как воспользоваться нашей гарантией. В таком общении есть несомненная польза и для предпринимателей, и для нас, поскольку с их подачи мы можем « подкрутить» свои предложения.
Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы экономики и социально-экономического развития:
Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление экономической политики Администрации Приморского края. По поручению врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО мы сформировали региональную программу поддержки МСП на ближайшие пять лет. На ее реализацию только в 2019 году будет направлено более 650 млн рублей, при этом из них только 7% - средства краевого бюджета, а остальная часть - федеральное финансирование.
Одно из ключевых направлений программы - расширение доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам. Ведь не секрет, что для создания или развития своего дела в первую очередь нужно найти для этого деньги. Чаще всего это кредиты, и наша задача - сделать так, чтобы условия их предоставления и дальнейшее обслуживание были посильными для предпринимателей. Для этого в 2019 году мы дополнительно направим 70 млн рублей на докапитализацию Гарантийного фонда Приморского края, чтобы он мог предоставить предпринимателям еще больше поручительств по кредитным договорам с банками.
Знаковым стало решение о создании краевой государственной микрофинансовой организации. Она заработает в начале следующего года и будет предоставлять займы суммой до 3 млн рублей по ставке, не превышающей ключевую ставк Банка России, то есть на сегоднящний день - не более 7,5%, что соответствует ключевой ставке Центрального Банка РФ, а для отдельных категорий бизнеса будут предусмотрены льготные условия. Так как на практике банки не охотно одобряют такие небольшие кредиты и, как правило, не заинтересованы в работе с начинающими предпринимателями, наша микрофинансовая организация закроет этот пробел и станет источником средств для приморского бизнеса.
Помимо этого, мы расширим перечень бесплатных образовательных программ для предпринимателей, планируем строительство промышленных и технологических парков для МСП, и за счет локализации производств добьемся усиления отдельных отраслей экономики региона. Особое внимание уделим поддержке местных производителей, которые продвигают свою продукцию на экспорт.
В числе нововведений следующего года - открытие коворгкинга на 20 рабочих мест, где начинающие предприниматели будут работать над запуском своего бизнеса, а также Центра прототипирования - с помощью новейших видов оборудования и средств моделирования «молодые» компании получат возможность оперативно и без лишних затрат изготовить прототипы своих изделий. Заработает Центр инноваций в социальной сфере, который станет «помощником» социально-ориентированных предприятий.
Для того, чтобы предпринимателям было удобно узнавать обо всех действующих мерах государственной поддержки и подбирать подходящие для развития своего бизнеса, мы открыли центр «Мой бизнес» во Владивостоке по адресу Тигровая, д. 7. Он работает в режиме «одного окна», и здесь дадут консультацию и помогут как опытным предпринимателям, так и тем, кто только планирует начать свое дело.
Сергей БАБИЧЕВ, первый заместитель председателя правления Примсоцбанка:
Мы работаем с Гарантийным Фондом Приморского края практически с момента его создания, но наиболее активная работа началась с приходом Ксении Плетцер на должность исполнительного директора.
Ей удалось собрать команду молодых и инициативных людей, работа которых идет вразрез со всеми стереотипами, присущими госструктурам - все проходит крайне быстро и оперативно, никакой ненужной бюрократии. Поэтому мы всегда готовы порекомендовать Гарантийный Фонд своим клиентам как надежного партнера, с которым действительно просто и удобно работать.
Виталий ГУМЕНЮК, председатель приморского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:
- Мы считаем Гарантийный фонд Приморского края одним из самых эффективных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. Он неизменно показывает реальные результаты и, судя по показателям, лишь продолжит наращивать свой потенциал. Мы считаем, что для развития приморского бизнеса необходимо информировать предпринимательское сообщество о деятельности Фонда, и стараемся тоже в этом участвовать.
Алексей ТИМЧЕНКО, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России»:
- На данный момент для бизнеса существует большая проблема с получением кредитов. Помимо процентных ставок и поручителей, банки требуют залог, покрывающий если не всю, то большую часть кредита. Естественно, что на таких условиях немногие предприниматели могут получить нужную им сумму. И в данном случае услуги, которые предоставляет Гарантийный фонд - прекрасный выход. За небольшую ставку Фонд разбирается со всеми бумажными проволочками, и можно спокойно заниматься развитием своего дела, чем уже воспользовалось множество предпринимателей по всему краю.
Юрий РОГОВ.
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