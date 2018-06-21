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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 04:59 |
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Промсвязьбанк во Владивостоке празднует свое 10-летие
И Владивостокский офис банка не исключение: непрерывное активное развитие и стабильно высокий уровень сервиса позволили установить партнерские отношения с большинством крупнейших организаций и предприятий малого и среднего бизнеса Владивостока.
А история Промсвязьбанка в нашем городе началась в июле 2003 г., когда банком было приобретено здание на ул. Алеутской (25 Октября), д. 14. Выбор местонахождения первого в Приморье офиса Промсвязьбанка не был случайностью - здание, построенное в 1913-1914 годах (бывший дом железнодорожного ведомства), находится в историческом центре города и является важной частью архитектурного наследия Владивостока.
В июле 2004 года Владивостокский филиал Промсвязьбанка был внесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а уже осенью офис открыл свои двери для розничных клиентов. В 2006 году была совершена первая факторинговая операция, а в 2008-м началась работа с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Сегодня помимо стандартных продуктов Промсвязьбанк во Владивостоке предлагает инструменты, которые могут быть подобраны под индивидуальные потребности каждого клиента и партнера. Среди них реверсивный и международный факторинг, а также международное финансирование импортных операций, особенно актуальное для рынка Приморского края, и предэкспортное финансирование.
Крепкие позиции и успешное развитие ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка стали возможны благодаря профессионализму и сплоченной работе сотрудников банка, а также уважению и доверию со стороны клиентов офиса.
На правах рекламы. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Центрального Банка 3251.
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