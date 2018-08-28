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20 Июня 2016, 18:28 | Финансы
Банк "Восточный" ждет прихода Юниаструм Банка
Cтруктура фондов Baring Vostok выкупила 46,5% допэмиссии Восточного экспресс банка (КБ "Восточный") за 1,395 млрд рублей. Еще одним акционером банка может стать Юниаструм Банк, доля которого в капитале "Восточного" в результате может составить чуть менее 25%.
Акционеры «Восточного» одобрили сделку по выкупу кипрской Evison Holdings Limited 139,500 млрд обыкновенных акций, размещенных в ходе допэмиссии. Акции были размещены с 23 по 25 мая 2016 года. Акции размещены по номиналу 1 копейка. Таким образом, структура Baring Vostok направила на выкуп акций 1,395 млрд рублей.
В ноябре 2015 года Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций банка «Восточный» объемом 3 млрд рублей. Банк размещает 300 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка каждая по открытой подписке. В настоящее время уставный капитал банка составляет 3 млрд 421 млн 528 тыс. 490,88 рублей, в случае полного размещения допэмиссии он может увеличиться в 1,88 раза. Оставшуюся часть допэмисии может выкупить Юниаструм Банк.
Теги: Восточный Банк России
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