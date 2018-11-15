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20 Июня 2016, 19:33 | Финансы

Примтеркомбанк знает клиентов в лицо

Начало лета для Примтеркомбанка - первого коммерческого банка Приморского края - ознаменовалось переездом в новый офис в историческом центре Владивостока. Здание cпроектировано и построено специально под банк. Столь серьезный шаг со стороны учредителей подтверждает: банк по-прежнему нацелен на долгосрочную работу на рынке.

Его история началась в 1988 году, когда по инициативе первых приморских кооператоров и был учрежден Примтеркомбанк. Первый офис представлял собой взятый в аренду кабинет, а в штате работало всего два человека. Благодаря верно выработанной стратегии банк стремительно рос, наращивая капитал и активы. Довольно скоро он перебрался в солидный офис в центре города, значительно увеличил штат, постепенно открыл пять дополнительных офисов, в том числе в Находке, Спасске-Дальнем и Славянке, а в 2014 году начал строительство собственного здания.


 

 

 

 

 

 

 

На торжественной церемонии открытия нового офиса в адрес банка звучало немало теплых слов. Партнеры благодарили его за надежность, клиенты - за готовность подставить плечо в трудную минуту и человеческое отношение. Среди гостей были и представители компаний, которые росли и развивались вместе с банком с конца 1980-х, превратившись в солидных игроков деловой среды региона и отправившись в большое и самостоятельное «плавание».

Человеческий подход

Все 27 лет работы на рынке Примтеркомбанк специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, причем относится к ним особенным образом.

«Своих корпоративных клиентов - а в банке обслуживается 1416 юридических лиц - мы знаем хорошо и готовы оказать им любую поддержку, не только в рамках нашего обслуживания, - рассказывает председатель совета директоров Примтеркомбанка Елена ТЕКИЕВА. - Если, допустим, видим по ежеквартальным отчетам, что есть проблемы в бухучете, то наши специалисты указывают на это, дают разъяснения, оказывая, по сути, бесплатные консалтинговые услуги. По просьбам клиентов помогаем подобрать аудиторские компании, а порой и найти бизнес-партнера по тому или иному направлению. Примтеркомбанк отличается индивидуальным подходом и скоростью обслуживания. Так, например, если компания желает перейти к нам на обслуживание, специалисты департамента по развитию бизнеса моментально выезжают на предприятие, собирают необходимые материалы, анализируют состояние дел, помогают заполнить документы, и клиенту остается лишь прийти и поставить подпись».

«Будучи небольшим региональным банком, мы можем себе позволить по-настоящему персонализированный подход, - продолжает и. о. председателя правления Примтеркомбанка Оксана СИМА. - За обезличенным понятием «бизнес» мы видим конкретные компании и людей, знаем, чем живет каждое из предприятий, какие задачи ставит, в какой помощи нуждается, и стараемся максимально соответствовать ожиданиям. У нас сформировался и постоянный круг клиентов из числа физических лиц. Несмотря на то, что мы вслед за рынком вынуждены снижать ставки по вкладам, и порой они даже проигрывают тем, что предлагают другие банки, клиенты все равно остаются с нами».

Движение на Восток

Главная задача банка на сегодняшний день та же, что и у всего бизнеса региона, - сохранить позиции на рынке. Для этого приходится находиться в постоянном движении, осваивать новые форматы работы, расширять спектр услуг. В 2016 году руководство банка, несмотря на серьезный объем требующихся материальных вложений, решило сделать его более технологичным, чтобы любой продукт или услуга стали более удобными и доступными для клиентов. Для этого начали внедрять бесконтактные технологии, которые применяются в крупных банках, рассматривается возможность обслуживания с помощью голосовых технологий.

Кроме того, будучи региональным финансовым учреждением, Примтеркомбанк не ограничивает себя территориально и динамично развивается в сторону стран АТР. В частности, очень тесно работает с банками Китая, одним из первых стал членом Российско-Китайского совета и активно участвует в его деятельности. Прочные корреспондентские отношения налажены с Хуньчуньским Сельским Коммерческим Банком, открыты счета в Банке Китая, Китайском Банке Развития, Яньбяньском Сельскохозяйственном Банке Сотрудничества, установлены отношения с Цзилиньским банком. При этом Примтеркомбанк предоставляет эксклюзивную услугу по перевозке наличных денежных средств как из КНР, так и в КНР.

Каждый шаг все более взвешен

На фоне того, как рыночные обстоятельства победили не одну стратегию канувших в Лету банков, Примтеркомбанк очень тщательно выстраивает работу с рисками.

«Наиболее сложным был период с конца 2014-го до начала 2015-го, когда по причине рухнувшего рубля многие игроки российского бизнеса, особенно малого и среднего, оказались на грани банкротства, - вспоминает Елена Текиева. - Мы проанализировали ситуацию, сделали выводы, был создан департамент по контролю банковских рисков. Да и в целом стали еще более взвешенно принимать любое решение. При работе с банками выбираем предприятия с государственным участием. При кредитовании клиентов проводим тщательный анализ их состояния, и если речь, допустим, идет о предприятии, входящем в холдинг, оцениваем риски в комплексе».

С банкиром - как с врачом

Переезд в новый офис символизирует новый этап развития Примтеркомбанка. Руководство и собственники не скрывают: из-за того, что экономика страны переживает очень непростое время, этот путь наверняка будет непрост, порой тернист, - но в будущее смотрят с оптимизмом.

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих клиентов - предприятия малого и среднего бизнеса Приморского края, - говорит Оксана Сима. - Пользуясь случаем, хочется поблагодарить их за верность и доверие, оказываемые банку на протяжении многих лет. Банк, со своей стороны, будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства, невзирая на экономическую или политическую «погоду» за окном, и, как и прежде, идти с ними в ногу, следуя когда-то установленным принципам надежности, доступности и эффективности».

«Я всегда говорю клиентам: с банкиром нужно общаться так же, как с врачом, - как на духу выложить все, что волнует или беспокоит, не пытаясь казаться успешнее, лучше или краше. Расскажите честно о проблемах и нуждах, мы все поймем и обязательно найдем способ помочь. От лица учредителей желаю клиентам банка всегда идти вперед, без оглядки на кризис, - другого варианта в наше время просто нет - и помнить о том, что Примтеркомбанк всегда рядом», - резюмирует Елена Текиева.

ООО «Примтеркомбанк»: Владивосток, ул. Семеновская, 6г, тел. (423) 226-98-31. Лицензия №21 от 25.09.2012. Реклама

Татьяна ОРЛОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

 

Теги: Примтеркомбанк  банки 


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