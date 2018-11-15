|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Декабря, 21:56 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Примтеркомбанк знает клиентов в лицо
Его история началась в 1988 году, когда по инициативе первых приморских кооператоров и был учрежден Примтеркомбанк. Первый офис представлял собой взятый в аренду кабинет, а в штате работало всего два человека. Благодаря верно выработанной стратегии банк стремительно рос, наращивая капитал и активы. Довольно скоро он перебрался в солидный офис в центре города, значительно увеличил штат, постепенно открыл пять дополнительных офисов, в том числе в Находке, Спасске-Дальнем и Славянке, а в 2014 году начал строительство собственного здания.
На торжественной церемонии открытия нового офиса в адрес банка звучало немало теплых слов. Партнеры благодарили его за надежность, клиенты - за готовность подставить плечо в трудную минуту и человеческое отношение. Среди гостей были и представители компаний, которые росли и развивались вместе с банком с конца 1980-х, превратившись в солидных игроков деловой среды региона и отправившись в большое и самостоятельное «плавание».
Человеческий подход
Все 27 лет работы на рынке Примтеркомбанк специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, причем относится к ним особенным образом.
«Своих корпоративных клиентов - а в банке обслуживается 1416 юридических лиц - мы знаем хорошо и готовы оказать им любую поддержку, не только в рамках нашего обслуживания, - рассказывает председатель совета директоров Примтеркомбанка Елена ТЕКИЕВА. - Если, допустим, видим по ежеквартальным отчетам, что есть проблемы в бухучете, то наши специалисты указывают на это, дают разъяснения, оказывая, по сути, бесплатные консалтинговые услуги. По просьбам клиентов помогаем подобрать аудиторские компании, а порой и найти бизнес-партнера по тому или иному направлению. Примтеркомбанк отличается индивидуальным подходом и скоростью обслуживания. Так, например, если компания желает перейти к нам на обслуживание, специалисты департамента по развитию бизнеса моментально выезжают на предприятие, собирают необходимые материалы, анализируют состояние дел, помогают заполнить документы, и клиенту остается лишь прийти и поставить подпись».
«Будучи небольшим региональным банком, мы можем себе позволить по-настоящему персонализированный подход, - продолжает и. о. председателя правления Примтеркомбанка Оксана СИМА. - За обезличенным понятием «бизнес» мы видим конкретные компании и людей, знаем, чем живет каждое из предприятий, какие задачи ставит, в какой помощи нуждается, и стараемся максимально соответствовать ожиданиям. У нас сформировался и постоянный круг клиентов из числа физических лиц. Несмотря на то, что мы вслед за рынком вынуждены снижать ставки по вкладам, и порой они даже проигрывают тем, что предлагают другие банки, клиенты все равно остаются с нами».
Движение на Восток
Главная задача банка на сегодняшний день та же, что и у всего бизнеса региона, - сохранить позиции на рынке. Для этого приходится находиться в постоянном движении, осваивать новые форматы работы, расширять спектр услуг. В 2016 году руководство банка, несмотря на серьезный объем требующихся материальных вложений, решило сделать его более технологичным, чтобы любой продукт или услуга стали более удобными и доступными для клиентов. Для этого начали внедрять бесконтактные технологии, которые применяются в крупных банках, рассматривается возможность обслуживания с помощью голосовых технологий.
Кроме того, будучи региональным финансовым учреждением, Примтеркомбанк не ограничивает себя территориально и динамично развивается в сторону стран АТР. В частности, очень тесно работает с банками Китая, одним из первых стал членом Российско-Китайского совета и активно участвует в его деятельности. Прочные корреспондентские отношения налажены с Хуньчуньским Сельским Коммерческим Банком, открыты счета в Банке Китая, Китайском Банке Развития, Яньбяньском Сельскохозяйственном Банке Сотрудничества, установлены отношения с Цзилиньским банком. При этом Примтеркомбанк предоставляет эксклюзивную услугу по перевозке наличных денежных средств как из КНР, так и в КНР.
Каждый шаг все более взвешен
На фоне того, как рыночные обстоятельства победили не одну стратегию канувших в Лету банков, Примтеркомбанк очень тщательно выстраивает работу с рисками.
«Наиболее сложным был период с конца 2014-го до начала 2015-го, когда по причине рухнувшего рубля многие игроки российского бизнеса, особенно малого и среднего, оказались на грани банкротства, - вспоминает Елена Текиева. - Мы проанализировали ситуацию, сделали выводы, был создан департамент по контролю банковских рисков. Да и в целом стали еще более взвешенно принимать любое решение. При работе с банками выбираем предприятия с государственным участием. При кредитовании клиентов проводим тщательный анализ их состояния, и если речь, допустим, идет о предприятии, входящем в холдинг, оцениваем риски в комплексе».
С банкиром - как с врачом
Переезд в новый офис символизирует новый этап развития Примтеркомбанка. Руководство и собственники не скрывают: из-за того, что экономика страны переживает очень непростое время, этот путь наверняка будет непрост, порой тернист, - но в будущее смотрят с оптимизмом.
«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих клиентов - предприятия малого и среднего бизнеса Приморского края, - говорит Оксана Сима. - Пользуясь случаем, хочется поблагодарить их за верность и доверие, оказываемые банку на протяжении многих лет. Банк, со своей стороны, будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства, невзирая на экономическую или политическую «погоду» за окном, и, как и прежде, идти с ними в ногу, следуя когда-то установленным принципам надежности, доступности и эффективности».
«Я всегда говорю клиентам: с банкиром нужно общаться так же, как с врачом, - как на духу выложить все, что волнует или беспокоит, не пытаясь казаться успешнее, лучше или краше. Расскажите честно о проблемах и нуждах, мы все поймем и обязательно найдем способ помочь. От лица учредителей желаю клиентам банка всегда идти вперед, без оглядки на кризис, - другого варианта в наше время просто нет - и помнить о том, что Примтеркомбанк всегда рядом», - резюмирует Елена Текиева.
ООО «Примтеркомбанк»: Владивосток, ул. Семеновская, 6г, тел. (423) 226-98-31. Лицензия №21 от 25.09.2012. Реклама
Татьяна ОРЛОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Примсоцбанк снизил дивиденды за 2017 г. на 17%
- ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
- У "ДальАКФЕСа" выявлены признаки неплатежеспособности
- Гарантийный фонд Приморья снизил комиссионные
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- ДГК: расходы утверждены, доходы не позволяют
- ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.