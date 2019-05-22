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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Мая, 17:36 |
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Сбербанк перезагрузил ВЭД
Для развития экспортоориентированного бизнеса в России созданы специальные институты, которые работают в тесном сотрудничестве с банками, добавляя к финансовым инструментам ВЭД организационные меры поддержки.
Решения для развития бизнеса
Одним из опорных партнеров в этой теме для бизнеса является Сбербанк. И это подтверждает статистика: при том, что доля Сбербанка на рынке экспортеров страны - всего 28%, доля рынка несырьевого сегмента экспорта составляет 67%. С помощью банка свою внешнеэкономическую деятельность ведут компании, продвигающие на международные рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью. Такая большая доля в этом сегменте экспорта является и причиной, и следствием того, что банк активно меняет свои принципы работы с участниками ВЭД, ведет ту самую перезагрузку: от предоставления банковского продукта - к решениям для развития бизнеса клиентов.
Недавно Сбербанк презентовал совместный с Российским экспортным центром (РЭЦ) акселерационный проект. РЭЦ, созданный специально для продвижения российского несырьевого экспорта, предлагает бизнесу обширную программу поддержки и развивает инфраструктуру, круг партнеров, опираясь на которые предприниматель может более эффективно вести внешнеэкономическую деятельность. Акселерационный проект адресован, в том числе, и компаниям, которые только планируют выход на зарубежные рынки, можно сказать, прощупывают их, и не обязательно обладающим миллиардными оборотами. Экспорт можно начинать и с нескольких сот тысяч рублей. Это небольшие региональные компании, добившиеся успеха внутри страны и ставящие в стратегию развития расширение рынков сбыта, в том числе за счет зарубежных стран. Таких много и на Дальнем Востоке.
- Близость емкого потребительского рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона несет в себе большие возможности для дальневосточного бизнеса, но воспользоваться ими и не потерпеть фиаско можно лишь хорошо понимая все риски, имея четкое представление о потенциальном спросе, традициях делового оборота в стране, куда вы собираетесь экспортировать свою продукцию, - говорит Сергей МОСКАЛЕНКО, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного Сбербанка. - Все эти вопросы освоить самой компании, особенно начинающей, в одиночку практически невозможно. Поэтому программа акселерации, которую запустили РЭЦ и Сбербанк, - это хорошее подспорье. Она представляет собой целостную систему образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на ускоренное развитие экспортной деятельности компаний.
Акселерационный проект является логичным дополнением инфраструктуры для участников ВЭД, которую Сбербанк последовательно создает. Так, огромной популярностью, и не только у клиентов Сбербанка, пользуется «Платформа решений для экспорта и импорта» - Bank of Business Partners. Это - первая открытая площадка для поиска бизнес-партнеров, созданная Сбербанком, зарегистрировавшись на которой, предприниматель практически в один клик может найти покупателя или поставщика по всему миру. В проекте уже 11 255 предложений и 24 443 партнера из 167 стран. Важным функционалом платформы является возможность проверить контрагента.
Инновационная площадка уже завоевала несколько престижных международных наград и продолжает развиваться с участием самого бизнеса, ведущего внешне- экономическую деятельность.
ВЭД «под ключ»
Внешнеэкономическая деятельность - это многогранная и сложная работа, требующая обширных знаний, опыта, высокой финансовой квалификации сотрудников компании. И далеко не каждое предприятие имеет такой «багаж». Именно поэтому Сбербанк, обладая всеми необходимыми компетенциями в сфере ВЭД, разработал и предлагает своим клиентам комплексное решение, которое включает в себя оценку перспектив экспорта, подготовку к сделке, поиск покупателя, заключение экспортного контракта, расчеты и конверсию - все до полного завершение сделки. Этот комплекс задач, помимо всего прочего, подразумевает и доступ к базам данных, оперативную подстройку сделок под постоянно меняющееся законодательство.
Сергей Москаленко обращает внимание на то, что только в последний год в валютном законодательстве произошло несколько существенных изменений. Так, отменены привычные паспорт сделки и справка о валютных операциях, увеличен суммарный порог по экспортным контрактам для постановки на учет, упрощены порядок проведения отдельных операций и порядок продажи поступившей экспортной выручки в инвалюте.
Мы уже говорили о том, что далеко не все, а уж небольшие компании и тем более, могут позволить себе иметь в штате всех необходимых для осуществления ВЭД специалистов. Можно, конечно, нанять их со стороны. Однако, каждодневный опыт - гораздо более эффективная страховка от возможных рисков и гарантия того, что при осуществлении сделки будут учтены все многочисленные нюансы валютного контроля, несоблюдение которых может повлечь за собой большие издержки. Как говорят в Дальневосточном Сбербанке, вероятность получить высокий штраф велика, она порой даже не зависит от добросовестности самого участника ВЭД. Цена неправильно оформленной сделки или несвоевременно принятого решения может быть существенной. Бизнес - сложное дело, а жизнь нередко создает нестандартные ситуации в ходе исполнения сделки с иностранным контрагентом, оперативно разрешить которые могут только профессионалы, занимающиеся этими вопросами каждодневно.
Для информирования и консультирования клиентов по вопросам ВЭД в Сбербанке был создан Консалтинговый центр (КЦ). Как поясняют в банке, в КЦ может обратиться бизнес, независимо от размера и формы собственности. Это может быть компания, которая обслуживается в любом другом банке. В центре оказывают все консультационные услуги, связанные с внешнеэкономическими операциями, в том числе уникальную на банковском рынке - обслуживание внешнеэкономической сделки «под ключ».
Время - деньги
Сервис при проведении международных внешнеторговых сделок и скорость расчетов также являются сильной стороной Сбербанка, и это особенно ценят клиенты.
По информации, которой поделился на конференции для участников ВЭД заместитель председателя Сбербанка Анатолий ПОПОВ, 61% валютных платежей корпоративных клиентов проходят Онлайн, 92% платежей по ВЭД проходят в течение часа. В течение трех часов завершаются операции по 99% платежных поручений клиентов.
Повысить оперативность проведения платежей помогает еще один сервис от Сбербанка - виртуальная «Таможенная карта». Она дает возможность осуществить платеж в любой точке мира в пользу любого таможенного органа, не выходя из офиса, в режиме онлайн - 24 часа в день и семь дней в неделю. Операции по карте занимают всего 10 минут. В рамках этой услуги дополнительно предлагается сервис электронного таможенного декларирования для формирования и направления в Федеральную таможенную службу таможенных документов в электронном виде.
Досье «Дальневосточного капитала»: ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru
Юрий РОГОВ
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