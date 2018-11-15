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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Ноября, 08:57 |
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Восточный экспресс банк будет сотрудничать с UnionPayInternational
На первом этапе сотрудничества банк планирует осуществить эмиссию 300 000 дебетовых и кредитных карт, которыми можно будет воспользоваться в более чем 140 странах. В дальнейшем банк планирует эмиссию кредитных карт в рамках системы потребительского кредитования для развития трансграничного бизнеса с Китаем и карт для сегмента состоятельных клиентов.
В России карты UnionPay принимаются в десятках тысяч банкоматов по всей стране, а также в 30% торговых сетей, включая транспортную, жилую и торговую инфраструктуру в Москве, Санкт-Петербурге, Чите и других крупных российских городах и регионах. Особенно привлекательными карты UnionPay могут стать для туристов и путешественников в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток: помимо Китая карты UnionPay принимают 100% торговых сетей в ОАЭ, более 90% в Тайланде, свыше 70% сетей в Турции и более 50% в Египте. Карты UnionPay также принимаются в большинстве торговых сетей, отелей, ресторанов, туристических точек Европы. В отличие от других платежных систем, важным преимуществом UnionPay является возможность прямой конвертации между юанями и рублями, что снизит затраты по оплате покупок и получению наличных в Китае до минимума.
По словам председателя правления банка Сергея ВЛАСОВА, карты международной платежной системы UnionPay позволят клиентам осуществлять выгодные расчеты как в России, так и при поездках по всему миру.
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