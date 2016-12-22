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Андрей ЖЕРЕБЦОВ, руководитель технического отдела компании "ПЕНОПЛЭКС СПб": Новые технологии защитят от тумана и влажности
При возведении любого здания особое внимание уделяют прочности и надежности его заглубленных конструкций, которым приходится не только выдерживать на себе вес всей постройки, но и постоянно подвергаться воздействию негативных факторов окружающей среды: давлению грунта, действию грунтовых вод, сил морозного пучения и т. п. Однако, выбрав надежные и высокопрочные материалы для фундамента дома, не стоит забывать о цокольной части и первых этажах здания, которые также подвергаются воздействию неблагоприятных факторов на протяжении всего срока эксплуатации.
Одним из основных элементов защиты конструкции здания является его теплоизоляция. К утеплителю для цоколя и стен первого этажа должны предъявляться особо жесткие требования, что продиктовано особенностями режима эксплуатации данных ограждающих конструкций.
Особенно остро стоит данная проблема в системах вентилируемых и штукатурных фасадов с утеплением минватой цокольных и первых этажей, которые максимально подвергаются воздействию увлажняющих факторов:
- растепление снежного массива неизбежно увлажняет конструкции (как по принципу капиллярного всасывания, так и через возможные стыки);
- попадание влаги в конструкцию через стыки, трещины или иные нарушения однородности и герметичности облицовочного слоя как посредством естественных воздействий, таких как дождь, снег, так и в результате поливов газонов и брызг с проезжей части;
- естественное сорбционное увлажнение (например, туман).
В процессе эксплуатации зданий влажностное состояние материалов ограждающих конструкций определяет эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций здания, непосредственно влияет на теплозащитные свойства и на энергоэффективность применяемых систем теплоизоляции.
Стационарная методика оценки влажностного режима, разработанная специалистами НИИСФ РААСН, позволяет проверить конструкцию по условиям недопустимости накопления влаги в ней за годовой период эксплуатации и ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха. Основным результатом расчетов влажностного режима ограждающих конструкций по нестационарным методикам является распределение влажности по толщине конструкции в любой момент времени после начала эксплуатации здания. Из этого результата можно получить ответы на частные задачи, в том числе определение значения эксплуатационной влажности строительных материалов.
Лабораторией строительной теплофизики НИИСФ РААСН в 2013-2014 гг. была проведена работа, направленная на определение эксплуатационной влажности основных типов теплоизоляционных материалов в наиболее популярных фасадных системах, в различных климатических зонах России.
В табл. 1 представлены значения эксплуатационной влажности утеплителей после месяца наибольшего влагонакопления в годичном цикле.
Из представленных в табл. 1 значений можно сделать следующие выводы: в фасадной вате (средняя плотность - 130 кг/м3) содержание влаги, накопленной в процессе эксплуатации, составляет около 1 литра на 1 м3. У фасадного пенопласта (средняя плотность - 15 кг/м3) этот показатель достигает 0,5 литра на 1 м3. Столь значительное увлажнение резко ухудшает теплоизолирующую способность фасадной системы и существенно снижает долговечность конструкции в целом.
Согласно значениям эксплуатационной влажности из табл. 1 составлена табл. 2 со значениями приращений теплопроводности теплоизоляционных материалов (уменьшения их критерия энергоэффективности) в зимний период.
На первых этажах зданий перепад давления по разные стороны от ограждающей конструкции больше, чем на средних этажах и, тем более, на верхних этажах, поэтому в этой зоне повышена инфильтрация воздуха через стены. По этой причине помещения на нижних этажах требуют большей теплозащиты. Таким образом, при условии сохранения одинаковой толщины теплоизоляции на всю высоту здания, на первых этажах требуются более эффективные утеплители. Теплопроводность экструдированного пенополистирола практически неизменна, поэтому его применение на первых этажах способствует решению вышеизложенной проблемы.
Не стоит забывать и о скрытых угрозах, связанных с утратой должной биостойкости увлажненным слоем теплоизоляции фасадной системы. Влажный утеплитель - это благотворная среда для развития плесени и других микроорганизмов.
По этой причине помещения на нижних этажах требуют использования преимущественно влагобиостойких теплоизоляционных материалов с низким водопоглощением.
Силами специалистов технического отдела ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» была разработана вандалоустойчивая, а также стойкая к различным микологическим факторам фасадная система «ФАСАД PRO», состоящая из нескольких компонентов, которые в совокупности обеспечивают надежность системы и теплоизоляцию здания. При этом чрезвычайно важным аспектом является применение в данной системе надежного влаго- и биостойкого утеплителя ПЕНОПЛЭКС®.
Данная фасадная система имеет подтвержденный заключением №330-16 от 25.01.2016 г. ФГБУ ВНИИПО МЧС России класс пожарной опасности К0, что позволяет применять систему на зданиях и сооружениях всех степеней огнестойкости, за исключением зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 (детские сады, школы, дома престарелых).
Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают следующим рядом преимуществ для широко применения их на первых этажах зданий и сооружений:
1. Низкий коэффициент теплопроводности ( (лямбда) = 0,032 Вт/м-К), что позволяет обеспечить высокий уровень теплозащиты при достаточно тонком слое теплоизоляции.
2. Практически нулевое водопоглощение за счет замкнутой ячеистой структуры материала.
3. Биостойкость. Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают абсолютной биостойкостью, они не подвержены биоразложению, а это значит, что никакой опасности при контакте материала с водой и почвой не возникает.
4. Прочность на сжатие у плит ПЕНОПЛЭКС® - не менее 20 тонн на кв. м, он не крошится и не сыплется ни в процессе монтажа, ни в течение всего срока службы.
5. Долговечность материала - более 50-ти лет. Компания «ПЕНОПЛЭКС» провела испытание теплоизоляционных плит в Научно-исследовательском институте строительной физики г. Москвы на предмет определения долговечности материала при реальных условиях эксплуатации. Результаты испытаний показали, что материал сохраняет свои свойства в течение как минимум 50-ти лет.
Совокупность вышеперечисленных качеств фасадной системы «ФАСАД PRO» с эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® доказывает, что она является оптимальным выбором для систем утепления первых и цокольных этажей.
тел. +7 (812) 329-54-11
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