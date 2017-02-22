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На Дальневосточной железной дороге отремонтируют 453 км пути
Отмечено, что всеми видами ремонта в 2017 году планируется охватить около 453 км пути. Предстоит модернизировать более 240 км пути, в том числе 123 км Транссибирской и 114 км Байкало-Амурской магистралей. На 97,4 км будет выполнен капитальный ремонт, на 15 км – средний ремонт, еще почти на 100 км – средний ремонт со сменой рельсовых плетей. Помимо этого, необходимо уложить 153 комплекта стрелочных переводов.
Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин охарактеризовал предстоящую ремонтную кампанию как сложную, но, вместе с тем, выразил уверенность в ее успехе.
– Грузопоток в направлении дальневосточных портов и пограничных переходов продолжает расти, но без ремонта нам не обойтись, – сказал он. – Мы полностью выполнили ремонтную программу прошлого года. Считаю, что и предстоящие работы нам вполне по силам.
Также он отметил ряд моментов, на которые предстоит обратить внимание руководителям железнодорожных хозяйств в период проведения ремонта, в том числе на бесперебойную работу локомотивного парка, эффективное управление вагонопотоком, безотказную работу технических средств, реализацию объемной инвестиционной программы (46,7 млрд рублей) и внутриотраслевое взаимодействие.
Как и в прошлом году, для организации ремонтных работ будет использоваться технология предоставления «окон» в режиме закрытых перегонов, в терминологии железнодорожников – «створовая технология».
– Нужно очень правильно и грамотно распределять то время, которое нам дается на «окна». Необходимо пользоваться этим ресурсом и проводить максимальную работу в створе, – подчеркнул Николай Маклыгин.
Выполнение ремонтной программы 2017 года позволит повысить скорости движения поездов: пассажирских – на протяжении 70,4 км пути, грузовых – на 63,9 км пути. Увеличится протяженность бесстыкового пути на 165,2 км и на 215,5 км – протяженность пути на железобетонных шпалах.
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