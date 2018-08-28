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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В ЕАО эксплуатационному локомотивному депо Облучье исполнилось 100 лет
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня основания предприятия, прошли в Театре юного зрителя города Облучье.
В приветственном слове к коллективу первый заместитель начальника железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Геннадий Нестерук отметил, что эксплуатационное локомотивное депо Облучье – это предприятие со славным историческим прошлым, трудовую летопись которого достойно продолжает новое поколение локомотивщиков.
К поздравлению присоединились заместитель председателя правительства ЕАО Николай Канделя, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Тихомиров, руководители района и города, выразив признательность начальнику депо Александру Бейдикову и всем работникам за вклад в развитие города Облучье и области.
Лучшие представители коллектива депо были награждены ценными подарками и почетными грамотами от Дальневосточной железной дороги, правительства и Законодательного собрания Еврейской автономной области.
Участники мероприятия посетили музей и с благодарностью вспомнили всех деповчан, кто стоял у истоков развития локомотивного хозяйства. В день юбилея ветераны депо приняли участие в закладке капсулы времени с посланием потомкам, которую извлекут в год 125-летия предприятия.
По завершению торжественной части в честь празднования 100-летия был дан юбилейный концерт. Подарком не только железнодорожникам, но и всем жителям города Облучье стал грандиозный фейерверк.
За вековой период депо прошло славный путь развития, начав свою историю в 1918 году с небольшого корпуса на 6 паровозов. На этапах становления облученские локомотивщики успешно перешли в 1963 году с паровозной тяги на тепловозную, а затем, в начале 80-х годов, освоили электрическую тягу.
XXI век ознаменовался приходом новых технологий и новых мощных электровозов «Ермак», что позволило значительно увеличить тяговые плечи и весовые нормы поездов, улучшив производственные показатели.
- В ЕАО эксплуатационному локомотивному депо Облучье исполнилось 100 лет
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