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Амурскому тигру нужен безопасный коридор для перехода в Китай
С этим предложением WWF России выступил на встрече NEASPEC в Харбине.
«Для сохранения редких видов важно здраво оценивать ситуацию и идти на два шага вперед. С учетом увеличения количества тигров на территории Еврейской автономной области, проект создания трансграничной ООПТ на Малом Хингане играет все большее значение. Он соединит общей стратегией охраны и экологическим коридором тигриные места обитания на северной границе Китая, в резервате Тайпингоу, с тигриной группировкой в России, на территории Еврейской автономной области в районе планируемого национального парка «Помпеевский», — говорит координатор проектов по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря. — Необходимость и возможность такого проекта подтверждает успех сохранения Чайбаньшаньской субпопуляции амурского тигра национальным парком «Земля леопарда» в России и Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда в Китае, подписавшими весной этого года меморандум о взаимопонимании. Крайне важно, что Минприроды России и Министерство экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики буквально неделю назад обсудили в Пекине, впервые на таком высоком межгосударственном уровне, вопрос о намерениях создания трансграничного резервата «Земля больших кошек», который объединит эти ООПТ по обе стороны границы».
29 июля в Харбине, КНР, в рамках Международного форума по сохранению тигров и леопардов на трансграничных территориях, состоялась работая встреча NEASPEC —Программы экологического сотрудничества в Северно-Восточной Азии (North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooptation). NEASPEC является подразделением UNESCAP — Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в ООН — и объединяет Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и Японию. С этой программой WWF России связывает длительное сотрудничество по сохранению биоразнообразия.
На совещании NEASPEC обсуждались приоритетные направления трансграничного взаимодействия между Россией, Китаем и Северной Кореей по амурскому тигру и дальневосточному леопарду. WWF России представил экспертам результаты проекта по изучению перемещений этих редких больших кошек между Россий и Китаем. С российской стороны в данной работе принимали участие национальный парк «Земля леопарда», ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, WWF России, с китайской – Центр по изучению кошачьих Северо-Восточного лесного университета в Харбине. Как отметил координатор проектов по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря, исследования на юго-западе Приморья и сопредельном Китае показали, что 17 % леопардов и 42 % обитающих здесь тигров регулярно перемещаются туда и обратно по территориям двух стран. Не воспринимая государственную границу как препятствие, полосатые и пятнистые «международные туристы» свободно передвигаются и живут как в России, так и в Китае. Так, например, минимальное количество взрослых леопардов, наблюдаемых фотоловушками в обоих странах, составляет не менее 15 особей, тигров — 19. Поэтому вопросы трансграничного мониторинга и охраны редких кошек и объектов их питания имеют особую важность.
Новый проект, с инициативой которого выступил на совещании NEASPEC в Харбине WWF России, посвящен подготовке пакета документов для создания трансграничной особо охраняемой природной территории на Малом Хингане. WWF России считает, что такое взаимодействие двух стран, нацеленное на сохранение амурского тигра, поможет ускорить процесс организации особо охраняемой природной территории в бассейне реки Помпеевки в России, а также будет способствовать возвращению этой редкий кошки на север Китая, в прежде обжитые ею места обитания. То, что это возможно при выполнении определенных условий, прежде всего — обеспечении кормовой базы и охраны, показывает опыт России по возрождению группировки амурского тигра в Еврейской автономной области.
«В настоящее время популяция амурских тигров в Еврейской автономной области приближается к 20-ти. Как известно, Амур не является препятствием для тигра, он прекрасно плавает. Бывают времена, конечно, когда идёт лёд, либо, когда лёд ещё не встал, это весна и осень, — животным трудно преодолеть реку, можно и утонуть. А в остальное время, конечно, тигры прекрасно преодолевают данный рубеж. И если брать недавние примеры — тигр Сайхан и тигрица Лазовка, выпущенные в ЕАО 2018 году, пересекали Амур, выходили на территорию Китая и возвращались. И понятно, что создание национального парка на территории России в бассейне реки Помпеевки давно уже назрело. И тут даже дело не в тиграх и трансграничном переходе, а в том, что здесь действительно уникальные леса, уникальная река и не стоит её отдавать на откуп лесозаготовителям. Тем более что нацпарк достаточно далеко от населенных пунктов и не будет мешать хозяйственной деятельности людей, которые проживают в области. Ну а трансграничное сотрудничество всегда помогает более быстро реагировать на перемещение животных через границу», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев.
Отметим, что программа мониторинга реинтродуцированных амурских тигров в ЕАО, как и служба охотничьего надзора Еврейской автономной области, поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.
Фото амурского тигра © Владимир Филонов / WWF России
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