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26 Августа 2020, 17:15 | Регион сегодня

В ближайшее время в общественном транспорте Биробиджана появится безналичная оплата

Ростислав Гольдштейн встретился с руководством Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием Суховерховым и управляющим Биробиджанским отделением банка Артёмом Янаровым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и развитие региона.

Так, в ближайшее время в общественном транспорте Биробиджана появится возможность безналичной оплаты проезда. Терминалы Сбербанка будут установлены в пассажирских автобусах города. Расплатиться за поездку можно будет картой или бесконтактно с помощью гаджета. Это начало большого проекта по цифровизации региона. Компании экосистемы Сбербанка также готовы предложить Правительству Еврейской автономной области технологичные решения, которые могут сделать жизнь в регионе проще и удобнее.

Целый ряд решений для создания умной инфраструктуры представлен у компании VisionLabs, одного из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения. Оплата «по лицу» в магазинах или общественном транспорте, использование технологии распознавания лиц в городских системах видеонаблюдения или контроля доступа на социально значимых и промышленных объектах – всё это помогает обеспечить комфортную и безопасную городскую среду. Кроме того, применение биометрических технологий особенно актуально в период пандемии.  Для эпидемиологическое контроля VisionLabs представила решение по бесконтактной автоматической термометрии – VL Thermo. Система может измерять температуру тела одновременно 40 людям с максимальной погрешностью всего 0,2 C°.  

На встрече также говорили о цифровых решениях для реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в ЕАО. Одно из них – продукт VisionLabs Luna Cars, который способен определить большинство атрибутов транспортного средства: государственный номер, марку, модель, цвет, тип и категорию. Он позволит обеспечить мониторинг дорожно-транспортной ситуации и интеллектуальное управление траффиком, а также автоматизировать пропускные системы на охраняемых территориях.

Отдельной темой обсуждения на встрече главы Еврейской автономной области и руководства Дальневосточного Сбербанка стала реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики региона, а также финансирование предприятий государственного сектора. Например, для приобретения необходимого медицинского оборудования.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: транспорт  Сбербанк 


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