|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 10 Июля, 08:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Развитие экономики ЕАО обсудили губернатор региона и руководство Дальневосточного Сбербанка
Глава региона Александр Левинталь встретился с председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием Суховерховым. Руководитель представил губернатору вновь назначенного управляющим Биробиджанским отделением Сбербанка Артёма Янарова, ранее занимавшего пост заместителя управляющего отделением и курирующего в области работу корпоративного бизнеса банка. На этой должности он сменил Алексея Зарубина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Губернатор обсудил с представителями Сбербанка вопросы сотрудничества в части повышения доступности финансовых услуг для населения Еврейской автономной области, улучшения их финансовой грамотности, а также поддержку бизнеса автономии. Взаимодействие сторон строится на основе соглашения о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Еврейской автономной области.
Александр Левинталь подчеркнул, что значимость Сбербанка для области велика, ведь более половины вкладов население держит именно в этом банке. То же самое относится к кредитам физических и юридических лиц.
- Значимо участие банка и в инвестиционных проектах, программах, которые предоставляются индивидуальным предпринимателям. Отмечу, что правительство области в последнее время регулярно берет бюджетные кредиты на обеспечение нужд региона в Сбербанке, который выходит на конкурс с выгодными предложениями. В целом между правительством области и Сбербанком выстроено многостороннее сотрудничество. В регионе работает хорошая команда, это подтверждает и то, что Биробиджанское отделение становилось одним из лучших региональных отделений в России. Надеюсь, с новым руководителем будет налажено эффективное сотрудничество, которое принесет пользу населению области, - сказал губернатор Александр Левинталь.
На встрече отмечалось, что на территории области расположено 19 офисов банка (в том числе 13, расположенных в малых населенных пунктах), работают 93 устройства самообслуживания. Клиентами Сбербанка являются более 2000 представителей бизнеса региона. В дальнейшем банк намерен развивать свою сеть и открыть еще на территории области одно подразделение.
Дмитрий Суховерхов отметил, что в конце прошлого года состоялась первая выдача поручительства Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», партнёром по которой выступил Сбербанк. Между Фондом и банком действует соглашение, направленное на развитие кредитования субъектов МСП путем предоставления фондом поручительств, обеспечивающих обязательства заемщиков по кредитным договорам, заключенным с банком. Всего в 2018-м году было выдано 4 поручительства фонда.
- Еще один фокус работы банка в регионе - реализация программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса по ставке 6,5 % при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Действует и созданный для удобства предпринимателей сервис, позволяющий получить услуги МФЦ для юридических лиц прямо в отделении банка по принципу «одного окна». В мае этого года также было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с Торгово-промышленной палатой области по реализации совместных проектов и созданию благоприятных условий для развития бизнеса региона, - отметил председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Представители банка отметили, что в области планируется провести курсы обучения финансовой грамотности пенсионеров. Также правительству предложено развивать сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства с концессионерами с сферах ЖКХ и других.
- Развитие экономики ЕАО обсудили губернатор региона и руководство Дальневосточного Сбербанка
- На железнодорожных станциях ЕАО за год погружено 3,4 млн тонн грузов
- Итоги совместной работы в 2018 году подвели ДВЖД и ЕАО
- ЕАО вызвала большой интерес у российского и китайского бизнеса
- В ЕАО эксплуатационному локомотивному депо Облучье исполнилось 100 лет
- В Еврейской автономной области Кимкано-Сутарский ГОК выйдет на полную мощность к концу года
- ЕАО увеличивает темпы роста в строительстве
- Тигрица Золушка, спасенная в Приморье, второй раз стала мамой
- Резидент ТОР "Амуро-Хинганская" расширяет производство металлоконструкций
- Ряд изменений во взаимоотношениях с поставщиком тепловой энергии ждет потребителей Биробиджана
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.