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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 01 Апреля, 18:44 |
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Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
"По постановлению главы региона Ростислава Гольдштейна, на территории введены ограничительные мероприятия. Запрещается въезд автомобилей, включая автобусы и грузовики. Ограничение не распространяется на перевозки горюче-смазочных материалов, товаров первой необходимости, животных, семян, удобрений и почтовых грузов", - говорится в распространенном в среду пресс-релизе областной адмнистрации.
Только вот есть один нюанс. Власти Еврейской автономной области полностью запретили въезд в Октябрьский район, где предварительно выявили первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заразилась семья: мать, отец и двое детей. Во вторник в этом районе был объявлен карантин, а в регионе - режим самоизоляции. Каким образом полный карантин коснулся федеральной автотрассы "Амур", не известно.
Но еврейская полиция настроена очень жестко. По словам автомобилистов, пропускют только транспорт с прописанными в ЕАО, и фуры, везущие продукты. Всех остальных заворачивают обратно. На съезде с Амурского моста, в районе которого поставлен первый кордон, образовалась гигантская пробка. По сути блокировано движение всего автотранспорта.
Свои решения губернатор ЕАО Гольдштейн не согласовал с руководством соседних с ЕАО Хабаровского края и Амурской области. Не уведомил он об этом и власти Приморского края.
Из-за действий властей ЕАО возникла реальная проблема дестабилизации продовольственного снабжения соседних территорий, среди населения растут панические настроения. Югу Дальнего Востока грозит серьезный транспортный коллапс.
Олег КУЛЬГИН.
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