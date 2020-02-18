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Пятница| 06 Марта, 03:35 |
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Строительство жилья и школ стали главной темой на встрече главы ЕАО с руководством Дальневосточного банка Сбербанка
Так, например, у ПАО Сбербанк есть опыт инвестирования денег в строительство школ по новому механизму «коробочной» концессии. Председатель Дальневосточного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов рассказал, что в таком случае инвестор вкладывает 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредит, а залогом будет право на концессии. Расходы же на строительство инвестора компенсирует государство, выплачивая ему фиксированную сумму из бюджета. Главное условие – готовая проектно-сметная документация на здание школы.
Как рассказала исполняющая обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Галина Соколова, в ЕАО строительство десяти школ заявлено в нацпроекты, в высокой степени готовности проектно-сметная документация на пять школ.
На встрече глава ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил руководителям Дальневосточного банка Сбербанка разработать общую программу развития ЕАО в вопросе предоставления «дальневосточной ипотеки».
На сегодня в ЕАО шесть ипотечных кредитов по льготной ставке уже выданы, всего в отделениях Сбербанка обрабатывается 65 заявок. Но предложение на рынке первичной застройки очень ограничено. Поэтому предложение Ростислава Гольдштейна об одноэтажной застройке в районе посёлка Приамурский Смидовичского района заинтересовало представителей ПАО Сбербанк.
«Нам нужно показать иное качество социальной и жилищной инфраструктуры. В ЕАО земля потрясающей красоты, но почему-то что не построим, то обязательно «хрущевка». Это может быть новый молодежный город в районе поселка Приамурский для молодых семей из ЕАО и Хабаровского края», - поделился идеей Ростислав Гольдштейн.
Также на рабочей встрече обсуждали вопрос подготовки празднования 75-летия Победы. Глава региона Ростислав Гольдштейн предложил руководству Дальневосточного банка Сбербанка войти в рабочую группу, чтобы проводить работы централизованно.
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