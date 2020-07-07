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ЕАО попала в список регионов-лидеров по количеству бюджетных мест в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ завершило процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год

Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На 2021/22 учебный год общее число установленных бюджетных мест составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – дополнительные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, выделенные во исполнение послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года.

Комментируя итоги распределения бюджетных мест, Валерий Фальков заявил: «В целом по стране произойдет увеличение бюджетных мест на 9%». Он также добавил, что увеличение бюджетных мест будет происходить ежегодно вплоть до 2024 года.

По мнению Министра, увеличение числа бюджетных мест в 2021 году будет способствовать тому, что число специалистов, востребованных на рынке, увеличится. Также Минобрнауки России отмечает, что 70% бюджетных мест установлено региональным университетам.

Среди регионов-лидеров по росту числа бюджетных мест по сравнению с 2020/2021 учебным годом – Новгородская область (+60,1%), Еврейская АО (+ 45,1%), Республика Марий Эл (+40,0%), а также Белгородская область – здесь рост составил 34,6%. Томская область (+ 24,3%), Республика Татарстан (+20,5%), Ростовская область (+17,8%), Вологодская область (+17,2%) и Саратовская область (+17,1%).

Валерий Фальков отметил, что увеличение числа бюджетных мест позволит ответить на актуальные вызовы региональной экономики. В настоящее время во многих регионах есть запрос на подготовку врачей, учителей и IT-специалистов.

В первую очередь увеличение бюджетных мест коснется специальностей, задействованных в области цифровой экономики. Так, число бюджетных мест увеличится по следующим направлениям: математика и механика; компьютерные и информационные науки; информатика и вычислительная техника; информационная безопасность; электроника, радиотехника и системы связи. По этим направлениям рост бюджетных мест составил 18%. Отметим, это коснется бакалавриата и специалитета.

Ожидается рост и в подготовке специалистов в области педагогических наук. Число бюджетных мест по таким направлениям возрастет на 14% по сравнению с 2020 годом. 

В распределении бюджетных мест участвуют также отраслевые министерства – Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство спорта РФ и Министерство просвещения РФ.

Совершенствование подготовки медицинских кадров в настоящее время является одной из приоритетных задач. Поэтому число бюджетных мест по данному направлению подготовки также увеличено. Университеты, подведомственные Минздраву, получат 43,4 тысячи мест, что на 20% больше, чем в 2020 году. 

Вузам культуры и искусств, подведомственным Минкультуры, выделено 8,2 тысячи бюджетных мест, что на 19% превышает показатели 2020 года. В университетах, подведомственных Минсельхозу РФ, Минтрансу РФ, Минспорта РФ, Минпросвещения РФ, также возрастет число бюджетных мест.

 

Фото: ИТАР-ТАСС

Журнал "Дадльневосточный капитал".

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