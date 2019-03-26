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Понедельник| 01 Апреля, 18:22 |
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На Камчатке будет запущен интерактивный портал службы занятости
Создание интерактивный портал службы занятости обсудили на заседании координационного комитета содействия занятости населения Камчатского края под председательством заместителя Председателя Правительства субъекта Виктории Сивак, чообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
На заседании были подведены итоги работы службы занятости населения Камчатского края по оказанию государственных услуг.
«Минтрудом России ежегодно составляется рейтинг субъектов страны по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения. Камчатский край по итогам 2018 года занял 27 место, поднявшись на 7 позиций по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об эффективности проводимых службой занятости мероприятий на рынке труда», – отметила Виктория Сивак.
В рамках заседания были рассмотрены отдельные государственные услуги в сфере занятости населения, а также перспективные направления работы в этом году.
«Мы достигли определенных успехов, но нам есть, к чему стремиться. Сегодня, например, мы отмечаем довольно слабую заинтересованность граждан в получении государственных услуг в электронном виде. Поэтому нами принято решение о внедрении интерактивного портала службы занятости, возможности которого должны дать стимул соискателям и работодателям обращаться за оказанием услуг именно через этот портал. Для граждан это возможность отследить процесс начисления и выплаты пособий и стипендий, в режиме онлайн получить сведения об актуальных вакансиях, уведомления о проводимых мероприятиях и о многом другом. Для работодателей появится возможность предоставления отчетности и обмена документами без обращения в центры занятости населения. Сегодня мы уже запустили интерактивный портал в тестовом режиме, а с 1 июля 2019 года планируем запуск промышленной эксплуатации», – сказала руководитель агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края Наталья Ниценко.
Кроме того, на заседании сообщили, что с помощью программы повышения мобильности трудовых ресурсов в прошлом году в край прибыли 75 квалифицированных специалистов из других субъектов страны.
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