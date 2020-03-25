|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Мая, 07:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке начали выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки "Омега-3"
Глава региона Владимир Солодов посетил предприятие, запустившее высокотехнологичное производство биодобавки «Омега –3»
Тымлатский рыбокомбинат начал выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки «Омега-3», больше знакомой, как рыбный жир. Существенное отличие от рыбного жира предыдущего поколения – качественно улучшенный состав.
В ход идёт красная рыба наша камчатская, дикая. И поэтому конечный продукт имеет не сопоставимые с аналогами потребительские качества. Мне хочется подчеркнуть, что это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства, и развития не просто добычи рыбы не просто первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов. Очень важно, что здесь работают наши жители, которые могут найти высококвалифицированную работу, научные сотрудники, лаборанты, технологи, инженеры. И само производство больше напоминает космическую неуку, чем-то, что у нас обычно ассоциируется с рыбной отраслью. – поделился своими впечатлениями Владимир Солодов.
Для камчатской рыбной отрасли это первый пример того, как переработать самый ценный биоресурс – красную рыбу, без остатка. Из отходов рыбного производства предприятие уже давно изготавливало рыбную муку, для производства биодобавки используются рыбные головы. Запуск такого производства обошёлся предприятию в 1 миллиард 300 миллионов рублей.
Это определённый риск для нас, но мы добились качества, теперь главное, выйти на рынки, российские в первую очередь. Мы хотим насытить российский рынок, создать конкуренцию иностранному поставщику. Мы знаем наше сырьё, из какого сырья выпускается иностранный, мы не знаем – рассказал Александр Литвиненко, генеральный директор ООО «Тымлатский рыбокомбинат».
Такого опыта до сих пор в России не было, биодобавку изготавливали фармацевтические компании, закупая полуфабрикат. На Камчатском предприятии в качестве исходного сырья уверены на 100%, потому что производят его сами.
Продукция прошла международную сертификацию, и в ближайшее время предприятие планирует выйти с ней на международный рынок. Для камчатцев развитие производства будет означать удешевление продукции и появление новых форм – предполагается запуск более концентрированного продукта и детской линейки «Омега-3». В ближайшие дни биодобавку в качестве гуманитарной помощи отвезут в клиники, в которые лечатся пациенты с коронавирусной инфекции. Для врачей, которым сейчас важно поддержать иммунитет.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На Камчатке начали выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки "Омега-3"
- На Камчатке ещё два человека скончались от коронавируса
- Предприниматели Камчатки могут получить микрозайм "Антивирус" на обновлённых условиях
- На Камчатке официально подтверждено 195 случаев заражения СOVID-19
- На Камчатке в обязательном порядке вводится масочный режим
- На Камчатке лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания COVID-19
- COVID-19: На Камчатке выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом
- На Камчатке еще у 11 человек подтвержден коронавирус
- На Камчатку доставлена партия тестов "нового поколения"
- Врио губернатора Камчатского края представили в онлайн-формате
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.