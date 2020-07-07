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Среда| 05 Августа, 18:17 |
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На Камчатке в целях экономии бюджета радикально сокращают служебные привилегии госслужащих
Врио Губернатора Камчатского края Владимир Солодов пересадит чиновников Правительства на гостакси с системой спутникового слежения. Оптимизация правительственного гаража позволит сэкономить почти 21 млн рублей в год.
Автотранспорт уже полностью оборудовали системой ГЛОНАСС, которая через спутники отслеживает все маршруты, что позволяет контролировать расход топлива. Следующий шаг – переход на работу в режиме гостакси к началу октября. Персональный транспорт останется только у губернатора и его заместителей. Остальные будут подавать заявки через мобильное приложение или по телефону, и система направит им ближайший свободный автомобиль. В результате оптимизации будут исключены случи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной. Это позволит сократить автопарк на 20 единиц. Переход на новую систему работы завершится к 1 октября.
Фото - интернет издание "За рулем".
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