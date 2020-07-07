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31 Августа 2020, 14:46 | Регион сегодня |

Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке

ООО "Русские ярмарки" создадут сеть круглогодичных ярмарок в 170 городах во всех регионах страны

При содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ)  прошло обсуждение по вопросу предоставления земельного участка для организации и строительства торгово-развлекательного ярмарочного комплекса на территории Камчатского края.

В мероприятии приняли участие члены краевого правительства, представители министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Постоянная торговая площадка даст возможности предпринимателям выставлять свою продукцию в удобном торговом павильоне. Павильоны будут утепленными, что позволит вести торговую деятельность круглогодично. Проект позволит сформировать новые рабочие места и будет содействовать развитию комфортной городской среды. Сейчас обсуждается месторасположение постоянного ярмарочного комплекса. Край предлагает рассмотреть для реализации проекта две площадки: в Петропавловске-Камчатском и Елизове», - заметил врио заместителя генерального директора АНО АПИ Алихан Хашиев.

Напомним, проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. ООО «Русские ярмарки» создаст сеть круглогодичных ярмарок в 170 городах во всех регионах страны. Поручение по организации работы для содействия в реализации проекта на территории Дальнего Востока дано вице-премьером – полномочным представителем Президента РФ в ДФО Трутневым.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ярмарка  Русские ярмарки 


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