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24 Августа 2020, 13:33 | Регион сегодня |

На Камчатке усилят контроль по COVID-19 в аэропортах

Особое внимание должно быть уделено тем, кто возвращается из отпуска

Такое поручение глава региона Владимир Солодов дал в ходе еженедельного оперативного совещания, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной инфекции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«По коронавирусу в целом ситуация остаётся стабильной, но в конце прошлой недели была зарегистрирована вспышка на промысловом судне: выявлено 63 заболевших. Это показывает, что нам необходимо сохранять бдительность, несмотря на достаточно позитивную тенденцию. В связи с этим считаю, что нам нужно сохранять контроль в аэропорту, и основной акцент переносить на тестирование до вылета. Анализ показывает, что, к сожалению, экспресс-тесты зачастую дают неточные данные, поэтому важно максимально проводить тестирование по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) до прилёта пассажиров на территорию края. Особое внимание нужно уделить тем, кто сейчас возвращается из отпусков», — сказал глава региона.

Он дал поручение продумать, каким образом жители, возвращающиеся из отпуска, должны проходить тестирование и какие меры предосторожности они должны принимать на территории региона.

«Это главный фактор риска, который может осложнить ситуацию по коронавирусу в крае. Поэтому на этой неделе просьба — соответствующие меры разработать», — подчеркнул Владимир Солодов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: коронавирус  covid-19 


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