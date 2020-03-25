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Среда| 24 Июня, 10:47 |
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Жителям Камчатки пообещали "Доступную рыбу"
Так, стоимость килограмма филе минтая – до 180 рублей, филе кальмара - до 200 рублей. Доступные цены будут также у сельди и камбалы. Когда пойдет горбуша, цена на нее составит 47-48 рублей. Пока в продаже свеже-мороженная продукция, но в ближайшее время ожидается и свежая рыба, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности - новые суда, новые заводы - позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появится и свежая красная рыба. Помимо этого, предприятия будут отпускать и другую свою продукцию по сниженным ценам. Предприятия понимают, что такое социальная ответственность, для них это важно, они с готовностью приняли участие в этом проекте», - рассказал врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
Он отметил, что пока речь идет о двух крупнейших рыбопромышленных предприятиях Камчатского края, это - Колхоз им. В.И.Ленина и «Океанрыбфлот». По словам Здетоветского, власти будут работать в направлении расширения списка участников проекта. Непосредственное участие в его реализации принимают специалисты министерства экономического развития и торговли Камчатского края.
Купить акционную рыбопродукцию можно в сети супермаркетов «Шамса».
Предполагается, что минимальную наценку обеспечат как производители, так и торговые сети. Ценовая доступность указанной продукции сохранится в течение всего рыболовного сезона.
О запуске акции «Доступная рыба» Владимир Солодов заявил 11 июня в ходе программы «Прямой разговор с губернатором». Он заявил, что программа будет носить не одноразовый характер, а станет постоянной в течение всего рыболовного сезона.
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