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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Мая, 23:16 |
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Для приезжающих на Камчатку будут введены цифровые пропуска
Как пояснил глава региона Владимир Солодов, такие меры вводятся для того, чтобы обезопасить местных жителей от распространения коронавирусной инфекции.
Система цифровых пропусков заработает в Камчатском крае со следующей недели. Новые меры в первую очередь ориентированы на сезонных рабочих, прибывающих в регион.
«Оформлять цифровые пропуска должны будут только лица, не имеющие регистрации в Камчатском крае. Возвращающиеся домой граждане по-прежнему смогут проходить самоизоляцию у себя дома. Однако лица, приезжающие в регион на работу, должны будут еще до прилета сообщить название организации, в которой планируют трудиться, и место, в котором планируют проживать. Данная мера позволит отделить тех, кто прибывает по приглашению конкретных работодателей и проходит обсервацию в организованном порядке и тех, кто приезжает без четко обозначенной цели. Прошу с пониманием относиться к этим мерам, они призваны в первую очередь защитить жителей региона», - сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
После заполнения анкеты онлайн и проверки ее данных, работник получит возможность направиться к указанному месту жительства. Однако граждане, которые не смогут указать уважительную причину своего прибытия в край, будут отправлены в платный обсерватор на две недели. В случае нарушения режима самоизоляции их ожидает штраф в размере 30 тыс. рублей.
В настоящий момент в Камчатском крае зарегистрированы 700 человек, инфицированных COVID-19. 289 человек выздоровели, 8 погибли. За последние сутки на Камчатке выявлено 22 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. Темп прироста инфицированных за сутки составил + 3,2 %. Из всего количества заболевших у 41,4 % отмечается бессимптомное течение заболевания.
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