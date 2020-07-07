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Вторник| 04 Августа, 18:33 |
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Большой Фестиваль уличного искусства и граффити состоится в Петропавловске-Камчатском
Мероприятие пройдет в рамках празднования 280-летия города, которое будет отмечаться в сентябре. Такое поручение накануне дал Глава региона Владимир Солодов.
«В настоящее время продолжаем формировать перечень городских объектов, на которые возможно нанести граффити» – рассказал в ходе оперативного совещания губернатора Глава городского округа Константин Брызгин. Он отметил, что впервые к участию в фестивале приглашены признанные мастера уличного искусства из других городов. «В рамках фестиваля они не только оформят несколько городских стен, но и проведут мастер-классы для наших ребят», - добавил Глава города.
Владимир Солодов предложил добавить в перечень объект по улице Полины Осипенко, носящей имя легендарной советской летчицы. Об этом его попросили жители микрорайона на одной из встреч.
Фестиваль стартует 10 августа и продлится до 12 сентября. В нем примут участие около 15 художников Петропавловска-Камчатского. Еще 4 человека из других российских городов также выразили желание принять участие в фестивале. Это Илья Чичикин и Александр Морсин из Москвы; Артём Андрианов из Хабаровска, Сергей Мотофонов из Владивостока.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Большой Фестиваль уличного искусства и граффити состоится в Петропавловске-Камчатском
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